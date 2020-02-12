Procter&Gamble и «Магнит» заботятся об экологии России

Ключевым проектом в рамках партнерства станет социально-экологическая кампания «Вторая жизнь пластика». С мая по сентябрь 2020 года каждый продукт P&G, приобретенный в магазинах «Магнит» в рамках акции, позволит покупателю отдать один голос за тот или иной город России. В результате открытого голосования на сайте magnit.ru в 4 городах, набравших наибольшее число голосов, будут построены детские площадки из переработанного пластика. Более того, в магазинах «Магнит» в Москве и Краснодаре установят 80 автоматов по приему пластиковой упаковки для дальнейшей переработки. Сеть фандоматов «Магнита» и P&G станет крупнейшей в России.

«Бренды играют существенную роль в развитии ответственного потребления. Результат этой работы в большой степени зависит от масштаба и эффективности партнерств и альянсов. Мы начинали работать с компанией «Магнит» с первого дня ее создания 25 лет назад. Нам важно иметь возможность продолжать наше сотрудничество и лидировать на новом этапе развития индустрии с огромными задачами по развитию ответственного потребления» - говорит глава P&G в Восточной Европе Сотириос Маринидис.

предоставлено пресс-службой

Другим направлением партнерства P&G и «Магнита» станет совместная с Всемирным Фондом Дикой природы России (WWF) инициатива «Поворотный момент», приуроченная к международной акции «Час Земли». Совместными усилиями P&G, «Магнит» и Фонд Дикой Природы России призовут россиян перейти на стирку и мытье посуды при более низкой температуре. Данный шаг направлен на снижение потребления воды и электроэнергии, а также сокращение эмиссии парниковых газов. Научные исследования доказали, что снижение температуры воды для стирки с 40 до 30 градусов позволяет сократить использование энергии на 57% и выбросы на CO2 на 35%. При этом продукты P&G для стирки и мытья посуды сохраняют высокую эффективность даже в холодной воде. В течение акции «Поворотный момент» 1 рубль с каждой покупки товаров Ariel, Fairy и Lenor в сети «Магнит» пойдет на проекты Фонда Дикой Природы по сохранению лесов России и предотвращению изменения климата. А 28 марта, непосредственно в «Час Земли», покупателей «Магнита» ждут специальные цены на товары P&G, участвующие в акции.

«Мы видим растущую обеспокоенность российских покупателей состоянием окружающей среды – это один наиболее заметных покупательских трендов последних лет. Используя географию нашей сети, мы хотим дать жителям России больше возможностей для ответственного потребления и рассказать, что помочь в решении проблемы пластика может каждый. Мне очень приятно, что «Магнит» делает это вместе с P&G, с кем нас связывают многолетнее тесное партнерство и единые ценности в области устойчивого развития» - сообщил заместитель генерального директора, коммерческий директор компании «Магнит» Владимир Сорокин.