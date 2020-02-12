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Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Москва, 12.02.2020
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Александр Щербак/ТАСС

Зима-2019/2020 продолжает удивлять своим непостоянством. Совсем недавно на всей территории страны наблюдалась аномально тёплая погода, которые в начале февраля сменилась сильными морозами. Похолодание было непродолжительным и в России снова повеяло весной. Однако, по прогнозу синоптиков, ещё до конца этой недели в некоторых российских регионах климатическая обстановка в очередной раз поменяется – ожидается резкое ухудшение погодных условий – жителей Русской равнины ждут штормы, туманы, снегопады и морозы.

Погода до конца недели на Дальнем Востоке

Так, весь российский Дальний Восток до конца этой недели будут находиться под влиянием сразу нескольких атмосферных фронтов, которые смешиваясь друг с другом, создадут здесь очень неблагоприятную погодную обстановку.

Уже утром 12 февраля десятки рейсов были задержаны в аэропорту Владивостока. Причиной стал густой туман, который в буквальном смысле этого слова накрыл столицу Приморья. Из-за непогоды несколько лайнеров направили на запасной аэродром в Хабаровск. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается не только туман, но и сильные метели на всей территории Дальнего Востока.

При этом температурный фон начнёт резко снижаться. Если сегодня в Приморье было ещё плюс 3, то уже в ночь на пятницу столбики термометров стремительно поползут вниз и к утру 14 февраля остановятся на отметке в минус 10-11. Днём в пятницу и в субботу будет уже не так холодно – минус 4-6, зато усилится ветер, пойдёт снег, что создаст ощущение ужасных морозов. В воскресенье, во Владивостоке в очередной раз существенно подморозит – ночью до минус 15, днём до минус 11.

По аналогичному сценарию будет развиваться до конца этой недели погодная ситуация в Хабаровском крае, Амурской области и в Еврейском автономном округе. Но здесь, по прогнозу синоптиков, мощное похолодание начнётся в четверг, 14 февраля, когда столбики опустятся до минус 14-16. А в выходные в ночные часы и вовсе подморозит до минус 22.

Но самой холодной точкой на этой неделе на Дальнем Востоке станет Чукотка, где в предстоящий уикенд погодные градусники местами будут показывать минус 33-38.

Прогноз погоды в Крыму на выходные

Пока никак не улучшиться погода в Крыму. В начале второй декады февраля здесь обычно уже почти весна. Однако в этом году, погода решила отыграться за аномально тёплые декабрь и январь. Сначала почти на всей территории полуострова ударили сильные морозы. Например, в конце прошлой неделе в некоторых крымских городах воздух остывал до минус 5-7. В начале этой недели на смену морозам пришли обильные снегопады, затем порывистый ветер с дождём, из-за чего в регионе уже вторые сутки бушует мощный шторм. Это привело к тому, что десятки населённых пунктов в Крыму остались без электричества, а в Ялте на глазах у очевидцев под воду ушла парусная яхта — судно раскололось от удара о пирс. В этой связи в местном Управлении МЧС просят туристов и местных жителей держаться подальше от берега.

При этом, температурный фон на полуострове сейчас уже вполне нормальный. Так, сегодня было плюс 7; в четверг, 13 февраля, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 8-9; в пятницу, 14 февраля – плюс 6-8, в субботу и воскресенье осадки всё-таки прекратятся, но возможно очередное усиление ветра и шторм на море, а градусники при пасмурной погоде покажут плюс 5-7. Однако ночью местами в Крыму могут быть заморозки, поэтому для ночных прогулок лучше одеваться теплее.  

Погода в городах Золотого кольца России

По прогнозу синоптиков, очень некомфортно до конца этой недели будет в городах Золотого кольца России, которые очень популярны не только среди российских путешественников, но иностранных туристов.

Так, в Переславль-Залесском, Ярославле и в Сергиевом Посаде в период с 13 по 16 февраля, по прогнозу синоптиков, будет очень ветрено, ожидаются снегопады, переходящие в дожди и наоборот. В дневные часы столбики термометров будут держаться в диапазоне от минус 3 до плюс 1, в ночные часы – от нуля до минус 3. Такие температурные перепады могут привести к налипанию мокрого снега на провода и гололедице на дорогах.

В Ростове Великом, Иваново, Владимире и Суздале до конца этой недели также пасмурно, местами ожидается холодный ветер с порывами до 15-18 метров. В выходные осадков здесь не будет, а температура воздуха составить от нуля до плюс 2 в светлое время суток и от нуля до минус 2 после полуночи.   

Погода в Москве и Подмосковье. Точный прогноз синоптиков

Некомфортная погода до конца недели будет держаться и в столичном регионе. По прогнозу синоптиков, ближайшие дни Москва и Подмосковье останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, в некоторые сутки пройдут осадки преимущественно в виде снега, в четверг – сильного снега. При этом максимальная температура днём в Москве будет составлять от плюс 2, в области – плюс 1. Минимальная, в черте города – минус 1, в Подмосковье – минус 3.

Сильный дискомфорт москвичам и гостям столицы доставят перепады атмосферного давления. Так сегодня он оно держится в пределах до 735-738 мм рт. ст. Но с каждым последующим днём оно будет расти и к выходным барометры уже покажут 755-756 мм рт. ст. Таким образом, всего за несколько дней атмосферное давление сделает скачок почти в 20 единиц, что ощутимо даже для молодых и здоровых людей.

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