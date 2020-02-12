США опубликовали карту активности российского флота

Американское военное ведомство обнародовало карту зон повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая, передает РИА «Новости». Документ опубликован в рамках работы над военным бюджетом на 2021-й финансовый год. Наибольшая активность российских военных моряков отмечена согласно карте у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в Карибском море. Также в документе отмечается масштабное присутствие ВМФ России в Арктике.

Китай проявляет наибольшую активность в Чукотском, Южно-Китайском морях и в западной части Тихого океана. Период активностей ВМФ России и Китая не указывается, в сопроводительной записке только отмечается, что стратегические «противники США продолжают усиливать военно-морское присутствие и расширяют зоны своих операций и сотрудничество друг с другом». В Пентагоне отметили, что Россия продолжает вкладывать значительные средства «в передовые подводные лодки со скрытыми возможностями», а Китай нарастил единицы боевого флота с 262 до 335 надводных кораблей.