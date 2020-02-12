Стали известны детали приговора покончившего с собой в суде экс-главы УФСИН

Как сообщили журналисту газеты «Известия» в пресс-службе Мосгорсуда, бывшему начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктору Свиридову было назначено наказание «ниже низшего предела».

Представитель суда подтвердил факт суицида, сообщив, что подсудимый покончил с собой в зале судебного заседания во время оглашения приговора.

«Наказание было назначено ниже низшего предела — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе изданию, уточнив, что Свиридов проходил по статье ст. 163 ч.3 УК РФ, которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФСИН был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере, - 10 млн рублей. Сумму он хотел получить от замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. В настоящее время на месте происшествия в зале суда проходят следственные действия.