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Страховщики составили ТОП-5 самых угоняемых автомобилей

Москва, 12.02.2020

Лидером по числу угонов за последний год стал автомобиль корейской марки Kia Rio, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные крупнейших страховых компаний. В ТОП-5 по популярности у автоворов среди машин средней ценовой категории вошли Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Hyundai Sonata.

Из премиальных марок чаще других угоняют внедорожник Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson, добавляет издание. Страховщики рассказали, что предпочтения преступников меняются каждый год и с точностью сказать, с чем это связано специалисты не могут. Например, три года назад самыми угоняемыми автомобилями были Range Rover и BMW.

Статистикой угонов страховщики делятся неохотно, но некоторые компании готовы раскрыть данные портфеля, говорится в статье. Например, статистика страхового дома «ВСК» за прошлый год показывает, что у клиентов компании угнали 57 автомобилей Camry, 55 машин седана Rio, 53 автомобиля модели Solaris. Владельцы внедорожников Lexus LX по страховому случаю «Угон» обращались в компанию 34 раза, а владельцы Toyota Land Cruiser - 33 раза.

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