Таможенный брокер – как выбрать правильно

На таможне часто останавливаются многие грузы, и причина тому – неправильно оформленные документы. Потому, лучше воспользоваться услугами профессионала – таможенного брокера, чтобы избежать проблем на таможне.
Этот метод является разрешенным, но подходит он более крупным компаниям. Они имеют в своем штате специалиста (которому могут полностью доверять), например, менеджера по ВЭД, он и занимается всеми вопросами. Менеджер, как правило, имеет большой опыт и связи.
Нанимать брокера выгодно для разовых экспортных или импортных операций. Компания временно дает свои полномочия по оформлению на таможне определенной компании, в которой и работает брокер. Это выгодно, потому что компания перекладывает на брокера многие риски. Не нужно будет оформлять кипы документов, и сталкиваться с бюрократической машиной.
«Серый брокер» ни за что не отвечает, он имеет статус консультанта, но при этом пользуется печатями клиента. Эти брокеры могут иметь хороший контакт с работниками таможни. Они не имеют лицензии. Деятельность производят за короткий промежуток времени, потому сами ничем не рискуют.
Как же все-таки правильно выбрать таможенного брокера, и на какие главные критерии стоит обратить внимание?
Стоит сделать выводы о том, что компания, оказывающая таможенные услуги, должна иметь на это лицензию, страховку, брать на себя риски и ставить свои печати. Сделка должна проводиться «под ключ», слаженно, быстро, с минимальными затратами. Одна из компаний – «ImpexProf», она зарекомендовала себя, как добросовестный таможенный брокер с отличной репутацией.