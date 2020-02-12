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Таможенный брокер – как выбрать правильно

Москва, 12.02.2020
Отличный таможенный брокер убережет клиента от финансовых потерь, а оформление на таможне сделает более быстрым и простым.
#PressRelease

На таможне часто останавливаются многие грузы, и причина тому – неправильно оформленные документы. Потому, лучше воспользоваться услугами профессионала – таможенного брокера, чтобы избежать проблем на таможне.

Декларант (участник ВЭД)

Этот метод является разрешенным, но подходит он более крупным компаниям. Они имеют в своем штате специалиста (которому могут полностью доверять), например, менеджера по ВЭД, он и занимается всеми вопросами. Менеджер, как правило, имеет большой опыт и связи.

Помощь брокера

Нанимать брокера выгодно для разовых экспортных или импортных операций. Компания временно дает свои полномочия по оформлению на таможне определенной компании, в которой и работает брокер. Это выгодно, потому что компания перекладывает на брокера многие риски. Не нужно будет оформлять кипы документов, и сталкиваться с бюрократической машиной.

«Серые» брокеры

«Серый брокер» ни за что не отвечает, он имеет статус консультанта, но при этом пользуется печатями клиента. Эти брокеры могут иметь хороший контакт с работниками таможни. Они не имеют лицензии. Деятельность производят за короткий промежуток времени, потому сами ничем не рискуют.

Как же все-таки правильно выбрать таможенного брокера, и на какие главные критерии стоит обратить внимание?

  1. Фирма должна включаться в единый реестр компаний, осуществляющих услуги таможенных представителей (брокеров).
  2. В штате не менее двух сотрудников, имеющих профессиональные навыки и знания.
  3. Компания должна располагать договором страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.
  4. Стоит поинтересоваться учредительными документами и узнать имя директора.
  5. Лучше отдавать предпочтение небольшим фирмам (если ваша компания не является крупной).
  6. Многое можно узнать в ходе встреч, переговоров.
  7. Брокер не должен предлагать клиенту ставить свои печати на декларации.
  8. Не лишним будет узнать отзывы о компании, разведать информацию о репутации, сравнить цены.   

Стоит сделать выводы о том, что компания, оказывающая таможенные услуги, должна иметь на это лицензию, страховку, брать на себя риски и ставить свои печати. Сделка должна проводиться «под ключ», слаженно, быстро, с минимальными затратами. Одна из компаний – «ImpexProf», она зарекомендовала себя, как добросовестный таможенный брокер с отличной репутацией.

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