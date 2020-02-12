Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения

Рано утром 12 февраля дополнительные турецкие подразделения пересекли сирийскую границу и направились к западным районам провинции Алеппо, передает канал «Скай Ньюс – Арабия», ссылаясь на собственные источники. Телеканал уточняет, что Анкара намерена создать в регионе новый наблюдательный пункт, расположенный на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

Накануне о совместном ответе Вашингтона и Анкары на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, в 10 февраля Турция объявила об уничтожении более 100 сирийских военных. На следующий день турецкие военные заявили, что ими был убит еще 51 военнослужащий САР. В ответ на подобные заявления официальный Дамаск пообещал дать достойный ответ на подобную агрессию со стороны Турции.