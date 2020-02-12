В России вводятся новые правила техосмотра

Начиная с лета 2020 года, в России вступают новые правила оформления диагностических карт. В этой связи сотрудники ГИБДД получат право аннулировать карту техосмотра, если возникнет подозрение, что автовладелец не проходил ТО или карта была оформлена с нарушением правил, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления правительства РФ. Сегодня, по данным ведомства, не посещают центры ТО, а получают документ в электронном виде около 80% автомобилистов.

Подтверждением прохождения ТО будут служить три фотографии - перед, во время и в конце процедуры техосмотра, которые сотрудник центра должен будет загрузить на специальное облачное хранилище, где из смогут найти сотрудники ГИБДД. В случае подозрения того, что автомобилист диагностику не проходил, сотрудник ГИБДД аннулирует карту и информирует об этом страховую компанию. Сам автомобилист получит штраф и должен будет в кратчайшие сроки пройти ТО.

Уточняется, что документ вступит в силу в июне 2020 года вместе с новым законом о техосмотре.