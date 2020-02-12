В США назвали свои транспортные корабли «ржавыми консервными банками»

Американские транспортные корабли представляют собой «ржавые консервные банки», заявил экс-глава службы юрисконсультов морской администрации США при министерстве транспорта Дениз Крепп. Мнением он поделился в статье для официального портала Военно-морского института США.

В частности эксперт подчеркивает в материале, что сегодня транспортный флот США составляют корабли времен холодной войны, которые «значительно ухудшились и создают угрозу для военного персонала и национальной безопасности США».

Крепп приводит в качестве примера суда Cape May, которые были построены в феврале 1972 года. Годом позже на воду спустили Altair. Бывший представитель морской администрации напомнил, что в ходе учений, которые прошли осенью прошлого года, выяснилось, что выполнять боевые задачи готовы лишь 39 судов из 61. Оставшиеся 22 корабля нуждаются в ремонте различной степени.