Слияние Volvo и Geely создаст первого китайского автопроизводителя мирового уровня

Geely уже владеет шведской автокомпанией, но Volvo и Geely сейчас работают как отдельные компании. Полное слияние создаст не только первого китайского автопроизводителя мирового масштаба, но и позволит прилично сэкономить как на производственных расходах, так и на расходах на научные исследования и развитие.

Китай уже давно является крупнейшим авторынком планеты. Он остается первым авторынком в мире даже сейчас несмотря на недавний спад в продажах автомобилей. Китайские автопроизводители обладают одной особенностью - преимущественно они продают машины китайским потребителям.

Полное слияние китайского и европейского автопроизводителя, имеющего большие операции на территории США, станет существенным шагом в сторону от внутреннего авторынка, проблем на котором хватает. Слияние может даже ускорить экспорт автомобилей из Поднебесной в Европу и США, который сейчас напоминает слабый ручеек, но имеет потенциал стать полноводной рекой.

Автопром постоянно находится под давлением, вынуждающим автопроизводителей консолидироваться, чтобы находить ресурсы для конструирования и производства электромобилей и автономных автомобилей. Поэтому, в этом секторе промышленности так много слияний и поглощений. Например, совсем недавно о полном слиянии договорились Fiat Chrysler и французская PSA Group, а Ford и Volkswagen объявили о союзе для совместной работы над новыми моделями. General Motors создал компанию Cruise для создания следующего поколения автомобилей и получил на эти цели примерно 2 млрд долларов от конкурента Honda.

Обсуждаемое слияние также позволит новой компании Geely-Volvo получать инвестиции у иностранных инвесторов, что для китайских автопроизводителей будет новым видом финансирования. Geely, кстати, сообщил, что акции объединенной компании будут торговаться и в Гонконге, и в Стокгольме.

Новости о полном слиянии подняли акции Geely при открытии гонконгской биржи на 10%. Правда, через какое-то время они скорректировались на росте в районе 6%.

Напомним, Ford купил в 1999 году автомобильное подразделение Volvo за 6,45 млрд долларов. Оставшаяся часть шведской компании сконцентрировалась на более прибыльном выпуске грузовиков и автобусов. Однако после финансового кризиса Ford начал избавляться от иностранных брендов и продал Land Rover и Jaguar. Geely купил в 2010 году 99% акций Volvo у Ford всего лишь за 1,8 млрд долларов.

«Мы планируем сохранить отчетливую индивидуальность всех наших брендов: Geely, Volvo, Lynk & Co и Polestar»,- говорится в заявлении китайского автопроизводителя.

Lynk & Co. и Polestar – новые бренды, созданные в результате совместной работы Volvo и Geely. Автомобили конструируются в Швеции, но собираются и продаются в Китае. В скором будущем ожидается их появление на авторынках Европы и Северной Америки.

Volvo открыл первый завод в США в 2018 г. на юге Калифорнии. Шведская компания также стала первой, кто начал пять лет назад экспортировать автомобили из Китая в Америку. Глобальные продажи Volvo растут несмотря на то, что в целом в автопроме в последнее время наблюдается спад продаж. Так, в прошлом году продажи Volvo выросли на 10% и достигли 705 тыс. штук.