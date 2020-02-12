Вход/Регистрация Подписка

Слияние Volvo и Geely создаст первого китайского автопроизводителя мирового уровня

Москва, 12.02.2020
#Авто
  • Слияние Volvo и Geely создаст первого китайского автопроизводителя мирового уровня

dpa/picture-alliance

Geely уже владеет шведской автокомпанией, но Volvo и Geely сейчас работают как отдельные компании. Полное слияние создаст не только первого китайского автопроизводителя мирового масштаба, но и позволит прилично сэкономить как на производственных расходах, так и на расходах на научные исследования и развитие.

Китай уже давно является крупнейшим авторынком планеты. Он остается первым авторынком в мире даже сейчас несмотря на недавний спад в продажах автомобилей. Китайские автопроизводители обладают одной особенностью - преимущественно они продают машины китайским потребителям.

Полное слияние китайского и европейского автопроизводителя, имеющего большие операции на территории США, станет существенным шагом в сторону от внутреннего авторынка, проблем на котором хватает. Слияние может даже ускорить экспорт автомобилей из Поднебесной в Европу и США, который сейчас напоминает слабый ручеек, но имеет потенциал стать полноводной рекой.

Автопром постоянно находится под давлением, вынуждающим автопроизводителей консолидироваться, чтобы находить ресурсы для конструирования и производства электромобилей и автономных автомобилей. Поэтому, в этом секторе промышленности так много слияний и поглощений. Например, совсем недавно о полном слиянии договорились Fiat Chrysler и французская PSA Group, а Ford и Volkswagen объявили о союзе для совместной работы над новыми моделями. General Motors создал компанию Cruise для создания следующего поколения автомобилей и получил на эти цели примерно 2 млрд долларов от конкурента Honda.

Обсуждаемое слияние также позволит новой компании Geely-Volvo получать инвестиции у иностранных инвесторов, что для китайских автопроизводителей будет новым видом финансирования. Geely, кстати, сообщил, что акции объединенной компании будут торговаться и в Гонконге, и в Стокгольме.

Новости о полном слиянии подняли акции Geely при открытии гонконгской биржи на 10%. Правда, через какое-то время они скорректировались на росте в районе 6%.

Напомним, Ford купил в 1999 году автомобильное подразделение Volvo за 6,45 млрд долларов. Оставшаяся часть шведской компании сконцентрировалась на более прибыльном выпуске грузовиков и автобусов. Однако после финансового кризиса Ford начал избавляться от иностранных брендов и продал Land Rover и Jaguar. Geely купил в 2010 году 99% акций Volvo у Ford всего лишь за 1,8 млрд долларов.

«Мы планируем сохранить отчетливую индивидуальность всех наших брендов: Geely, Volvo, Lynk & Co и Polestar»,- говорится в заявлении китайского автопроизводителя.

Lynk & Co. и Polestar – новые бренды, созданные в результате совместной работы Volvo и Geely. Автомобили конструируются в Швеции, но собираются и продаются в Китае. В скором будущем ожидается их появление на авторынках Европы и Северной Америки.

Volvo открыл первый завод в США в 2018 г. на юге Калифорнии. Шведская компания также стала первой, кто начал пять лет назад экспортировать автомобили из Китая в Америку. Глобальные продажи Volvo растут несмотря на то, что в целом в автопроме в последнее время наблюдается спад продаж. Так, в прошлом году продажи Volvo выросли на 10% и достигли 705 тыс. штук.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Госкомпании предпочитают импорт
      Доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний составляет 95%
    2. «МиГ» остался в прошлом
      Кадровые назначения в фирме Сухого и ее слияние с РСК «МиГ» в единую структуру неизбежно приведут к исчезновению как самой микояновской корпорации, так и знаменитых истребителей известной на весь мир марки
    3. Подкаст 6-й недели. Оскар 2020: «1917», «Джокер» или «Однажды в Голливуде»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама