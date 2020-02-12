Зеленский анонсировал новые обмены пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за один раз обменять всех удерживаемых лиц не получится из-за их большого количества. «У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В этом направлении мы продвигаемся», - сказал Зеленский.

На прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года саммите «нормандской четверки» стороны договорились об обмене удерживаемых лиц до конца текущего года на основе принципа «всех на всех».