Забудьте про 5G: возможности 6G захватывают воображение

Беспроводная связь произвела настоящую революцию. Не удивительно, что технологии 5G находятся сейчас в центре всеобщего внимания. Пока в отдельных городах, а скоро и на всей планете сверхскоростная передача данных по оптиковолокнистым кабелям станет реальностью и позволит разместить в мобильных устройствах телевидение, трехмерные изображения и новые приложения, о которых мы даже не мечтали.

Провайдеры сотовой связи и продавцы оборудования лихорадочно работают над созданием 5G связи, а обыватели с нетерпением ждут ее появления. Между тем, исследователи и инженеры в разных странах уже работают над созданием технологий беспроводной связи нового поколения - 6G.

Что такое 6G, никто толком еще не знает. В предстоящее десятилетие вопросами стандартизации займутся международные организации по стандартам, в которые входят сотни компаний. Но уже сейчас, основываясь на результатах, достигнутых в лабораториях университета Нью-Йорка, можно говорить, что к 2035 году 6G сделает возможным посылать беспроводным способом сигналы с астрономической скоростью, практически мгновенно.

Исследователи называют 6G «беспроводным познанием». Это означает, что любая информация из точки в точку может доставляться моментально. При помощи сотовых телефонов с технологией 6G смогут работать роботы с дистанционным управлением и устройства искусственного интеллекта, обладающие человеческими способностями.

Используя электромагнитные частоты выше 95 гигагерц, сотовые телефоны будущего смогут работать на каналах с широкими частотами. Они будут оснащены специальными антеннами, которые обеспечат идеальный прием сигнала и позволят работать новым устройствам. Эти частоты в 40 раз превышают нынешние частоты, на которых работают смартфоны с технологиями 4G, и в 3-4 раза превышают частоты 5G. В прошлом году они были выставлены для коммерческого использования Федеральной комиссией по связи (FCC).

6G многократно улучшит определение точного местонахождения и направления, а также улучшит все графические характеристики.

Новые частоты на почти терагерцевых частотах будут передавать супербыстрые расчеты по очень большому спектру частот, что многократно увеличит возможности сотовых телефонов.

6G телефон будущего, например, сможет анализировать окружающий воздух на присутствие аллергенов, взрывчатых веществ или ядовитых соединений и определит, безопасен ли тот или иной продукт.

6G позволит видеть ночью и различать образы намного лучше, чем это делает глаз человека. Так же, как сотовый телефон в свое время заменил для многих автономную камеру и наручные часы, а сейчас начинает постепенно заменять еще и бумажник, так и 6G сотовые телефоны могут со временем заменить обычные очки на специальные с наушниками и с очень высокими техническими характеристиками.

6G телефоны будут видеть в прямом смысле этого слова сквозь стены благодаря способности построения карт окружающей местности и объединения сигналов от окружающей среды и от специальных антенн телефона. Это позволит, к примеру, узнать, есть ли кто-то в соседней комнате.

6G телефоны смогут выполнять сверхточную локализацию с точностью до сантиметров. Такая высокая точность очень пригодится для автономных автомобилей и других средств передвижения.

Большинство из описанных выше идей находятся сейчас на стадии исследований в лабораториях университетов и нескольких наиболее продвинутых компаний. Имеются все основания надеяться, что эра технологий 6G начнется в районе 2030 года.

Страны, которые сейчас находятся в авангарде разработок 6G, получат огромные преимущества и вырвутся вперед в экономическом развитии. Такая перспектива делает исследования и разработки 6G технологий общенациональным приоритетом для любой страны. Китай, Япония и Южная Корея вырвались вперед в работе над технологиями 6G, а вот Соединенные Штаты и другие страны явно отстают. По мнению Bloomberg, Вашингтон должен предпринять радикальные меры для исправления ситуации.