Автоэксперты назвали самые надёжные в мире автомобили

Эксперты консалтинговой компания J. D. Power назвали марки самых надёжных автомобилей в мире.

Опросив владельцев машин и подсчитав количество различных неисправностей на каждые 100 автомобилей одной марки они установили, что самым надёжным автомобилем является корейский Genesis. На 100 машин двух моделей этой марки было зафиксировано 89 жалоб.

На втором месте рейтинга Lexus, которая производится японской корпорацией Toyota Motor. Замыкает тройку лидеров Buick (США), передаёт РИА Новости.

В ТОП-10- также вошли автомобили марки Porsche, Toyota, GMC, Volvo, Jaguar, Chrysler и Land Rover.