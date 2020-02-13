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Депутат Украины принес извинения за слова о подаче воды в Крыме

Москва, 13.02.2020

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес «украинскому народу извинения» за предложение возобновить подачу воды в Крым, а за это потребовать «большое преимущество» в переговорах по Донбассу, передает РИА «Новости».

«Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова», - пишет на своей странице в соцсети в фейсбуке парламентарий. Он уточнил, что его слова вырвали из общего контекста, и высказывание было всего лишь предположением, которое озвучили ранее телеканалом «Прямой». Арахамия добавил, что фраза ему не принадлежит, поскольку партия никогда не пошла бы на подобные переговоры.

Ранее в ходе выступления на телевидении Арахамия заявил, что Украина сможет начать подачу воды в Крым, но взамен следует потребовать от России контроль над границей, а также отвод «вооруженных формирований к Ростову».

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