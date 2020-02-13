Дипломат перечислил последствия отказа россиянам во въезде в Израиль

Отказ во въезде в Израиль российским гражданам может привести к подрыву экономической базы туризма, а также ослабить связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами, считает российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Дипломат уточнил, что только в прошлом году Израиль из-за отказа в выдаче визы не смогли посетить около шести тысяч россиян, рассказал посол в интервью РБК.

При этом многие из тех россиян, кому было отказано во въезде, сообщили, что со своей стороны выполнили все установленные требования, которые необходимы для въезда в Израиль.

Российское посольство в Израиле пообещало взять под контроль все неправомерные случаи отказа российским гражданам в пересечении границы Израиля, добавил Викторов. Он сообщил также, что консультации с участием дипломатов обеих стран будут продолжены по данному вопросу на уровне консульских отделов МИД.