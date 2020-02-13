Эксперты назвали 10 самых популярных направлений для путешествий по РФ на 14 февраля

Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами, составили рейтинг самых популярных направления для отдыха и путешествий вдвоем на День влюблённых.

Лидером рейтинга стал курортный город в Крыму Феодосия. Второе место у черноморского курорта Анапа, расположенного в Краснодарском крае. Замыкает тройку лидеров Алушта – город-курорт на южном берегу Крыма, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Кроме того, в ТОП-5 вошли Краснодар и Сочи. Также в десятке самых популярных направлений для путешествий по РФ на 14 февраля 2020 года Севастополь, Ялта, Симферополь, Санкт-Петербург и Шерегеш.