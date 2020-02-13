Израиль «заморозит» связи с Верховным комиссаром ООН

МИД Израиля принял решение приостановить связи с Верховным комиссаром ООН по правам человека. С подобным заявление выступил МИД страны, сообщает ТАСС, ссылаясь на Times of Israel. Решение ведомством было принято по прошествии нескольких часов после оглашения «черного списка» компаний, ведущих бизнес в поселениях на Западном берегу.

Уточняется, что в список входит 112 компаний. «Исключительно жесткие меры» должны быть приняты в отношении действий Мишель Бачелет, представляющей компанию кампанию BDS, действия которой направлены на экономическое и политическое давление на Израиль, говорится в сообщении. Также уточняется, что все 112 компаний вовлечены в деятельность, о которой говорится в резолюции Совета ООН по правам человека. При этом 94 из 112 предприятий базируются в Израиле. С осуждением доклада ООН выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что данный документ направлен на очернение еврейского государства.