Казахстан предложил РФ проложить по своей территории «Силу Сибири-2»

В ходе встречи министров энергетики России и Казахстана - Александра Новака с Нурланом Ногаевым последний озвучил предложение проложить газопровод «Сила Сибири-2» по территории республики. В дальнейшем газопровод можно будет присоединить к газопроводной системе Китая «Запад – Восток», передает пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

Ранее о поиске возможностей получения бюджетного газа Восточно-Казахстанской области говорил экс – глава Минэнерго Казахстана Махамбет Досмухамбетов. Помимо этого о заинтересованности в данном проекте говорил Александр Стерник, глава департамента стран СНГ МИД России. Он сообщил в конце прошлого года, что технически это возможно, но только после официального обращения казахстанской стороны.

Глава российского Минэнерго Александр Новак по итогам встречи со своим коллегой из Казахстана отметил, что сотрудничество двух стран является взаимовыгодным, в том числе «в сфере транспортировки нефти и газа».