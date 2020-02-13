Быстрое восстановление китайской экономики под вопросом

Уточнение методики диагностики уханьского коронавируса и резкое ухудшение ситуации с эпидемией в провинции Хубэй заставляет многих экономистов делать пессимистичные прогнозы и сомневаться в быстром восстановлении китайской экономики. В том, что оптимизм в отношении эпидемии и второй экономики планеты не оправдан, уверены, к примеру, аналитики Citigroup Inc., Nomura Holdings Inc., Gavekal Research и ряда других авторитетных финансовых организаций.

S&P Global Ratings считает, что рост китайской экономики в этом году будет самый низкий за последние четверть века. Еще дальше идут аналитики Capital Economics Ltd., которые прогнозируют конец длительного периода роста глобальной экономики, растянувшегося на 43 квартала. Можно вспомнить и предупреждение главы ФРС Джерома Пауэлла, назвавшего китайский вирус серьезной угрозой для американской экономики.

«По-моему, ошибочно говорить, что мы столкнулись всего лишь с квартальным шоком и что скоро все восстановится»,- предупреждает руководитель отдела экономического анализа Reserve Bank of Australia Александра Хит.

Сомнений в том, что китайская экономика продолжит движение по траектории «V» и после резкого падения совсем скоро резко пойдет вверх, становится сейчас с каждым днем и даже часом все больше. Восстановление производства в Китае усложняется распоряжением везде и всегда носить маски и ограничениями на передвижения. Экономисты отмечают, что данные в реальном времени по торговле недвижимостью, пассажиропотоку в аэропортах, дорожным потокам, продажам товаров, возвращению рабочих мигрантов после новогодних праздников и другие показатели свидетельствуют, что для восстановления экономики потребуется больше времени, чем считалось еще несколько дней назад.

Экономисты из Nomura подчеркнули, что даже если пик эпидемии будет пройден бизнесу потребуется много времени на восстановление утраченных позиций. Наиболее очевидные и заметные последствия медленного восстановления – рост банкротств, массовые увольнения и ухудшение спроса.

Президент КНР Си Цзиньпин, правда, уверен в быстрой победе над вирусом и восстановлении китайской экономики. Он повторил на этой неделе, что Поднебесная выполнит поставленные на 2020 год задачи в области экономики и «после преодоления эпидемии станет еще более процветающим государством». Оптимистично настроено, как нетрудно догадаться, и Политбюро ЦК КПК.

Пекин в целом поддерживают и всемирные организации. Директор МВФ Кристалина Георгиева, например, сказала, что ситуация со вспышкой коронавируса «все еще в состоянии большой неопределенности», но экономика все же скорее всего быстро восстановится.

Ожидается, что вливания ликвидности, изменение ключевой ставки и другие меры стимуляции, хотя и скоромные, по китайским масштабам, все же смягчат удар эпидемии.

Многие экономисты строят свои прогнозы о поведении китайской экономики на основании опыта эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2003 года. Однако с каждым днем все очевиднее, что сравнение с SARS неправильно, потому что нынешняя эпидемия по многим параметрам, включая скорость и географию распространения, уже обошла атипичную пневмонию.

Следует помнить и то, что Китай сейчас уже далеко не тот, каким был 17 лет назад. Достаточно сказать, что на долю Поднебесной в 2019 году пришлись 17% от мирового ВВП, то есть в четыре раза больше, чем в 2003 году. Китай, к примеру, сейчас крупнейший на планете авторынок и рынок полупроводников. Не удивительно, что последствия проблем в Поднебесной с каждым днем все больнее и острее ощущают такие компании, как Apple Inc., General Motors Co. и другие.

Рост экономического веса КНР означает, что глобальная экономика сейчас намного сильнее зависит от состояния китайской экономики.

Что касается стран, то в наиболее сложном положении сейчас, по мнению Bloomberg Economics, оказались крупные торговые партнеры Китая: Сингапур, Австралия и Южная Корея. Коронавирус может столкнуть в рецессию уже и без того ослабевших Германию и Японию.

«В отношении экономики негативные процессы затянутся на месяцы»,- уверен профессор политэкономии в Калифорнийском университете (Сан-Диего) Виктор Ших.

Специалисты по Китаю из Citigroup во главе с Лю Лиган признали, что их анализ от 29 января был слишком оптимистичен и вновь изменили свой прогноз в сторону ухудшения. Они понизили прогноз по росту ВВП по итогам первого квартала и всего года до 3,6 и 5,3% соответственно. В предыдущем прогнозе были более высокие цифры: 4,8% и 5,5%.

Ближайшие недели могут оказаться решающими в более точном определении сроков полного восстановления китайской экономики.

«Чем дольше это (эпидемия) продлится,- объясняет аналитик Института мировой экономики Петерсона Тяньлэй Хуан,- тем более U-образным будет восстановление».