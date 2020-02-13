Курс доллара: расклад сил на валютном рынке может сильно измениться

В среду курс рубля продолжил расти и к доллару и к евро, и все благодаря активно дорожающей нефти и повышению цен на акции на мировых фондовых рынках. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллар составил 63,14 руб., что на 23 коп. ниже уровня закрытия торгов вторника. Курс евро составил 68,79 руб., потеряв за стуки 42,5 коп.

Накануне рубль продолжил укрепляться к основным резервным мировым валютам на позитивной динамике глобальных рынков и активно повышающихся мировых цен на нефть, которые положительно восприняли новости о замедлении темпов распространения китайского коронавируса. Напомним, согласно последним данным, число заболевших Covid-19, составляет 44,653 тыс., из них 1,113 тыс. человек скончались. При этом число новых случаев заболевания в КНР снизилось до минимума за всё время сущетствования болезни.

Между тем Сергей Маришин из ИФК «Солид» считает, что одним из главных факторов, который вчера определял курс рубля, является снижение ключевой ставки на 25 б.п., предпринятое российским регулятором в пятницу.

«Мы ожидаем, что в этом году ЦБ ещё несколько раз снизит ставку и вполне возможно, что в итоге она уйдёт ниже 5,5%. На этом фоне в краткосрочной перспективе нацвалюта будет испытывать позитивные моменты. Но если смотреть в долгую, то трейдеры начнут терять интерес к рублю. Поэтому к началу лета доллар может укрепиться на уровне 66,00-67,00 руб.», - резюмировал Маришин.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» напомнил о сделке по Сбербанку, отметив, что у неё есть некий скрытый для рубля эффект, который может существенно поменять расклад сил на валютном рынке.

«Создаётся определённый механизм, позволяющий регулятору не только тормозить укрепление рубля, но и препятствовать его ослаблению. Даже при условии, что Минфин продолжит активно покупать валюту в рамках бюджетного правила, встречные операции ЦБ будут компенсировать это давление на рубль. Поэтому мы будем наблюдать слом стереотипа, когда финансовому ведомству страны приписывают стратегию долгосрочной слабости нацвалюты. Вероятно, Минфин начинает понимать, что для нашей экономики более важна относительная стабильность курса рубля. Что очень важно», – пояснил Кочетков.

Анна Бодрова из «Альпари» предположила, что вчера доллар просел к рублю, прежде всего, на новостях о дорожающей нефти.

«Кроме того, успешный аукцион российского Минфина по размещению ОФЗ говорит о сохранении поддержки для рубля. При этом валютный рынок позитивно воспринял новости о продаже пакета Сбербанка. Но возможно это просто пока такая защитная реакция. Поэтому вполне вероятно, что сегодня доллар сократит снижение к рублю и будет оставаться в диапазоне 63,00-63,65 руб. Единая валюта ЕС будет торговаться в коридоре 68,50-69,50 руб.», –полагает Бодрова.

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» подчеркнул, что внешний позитив вновь смог поддержать курс рубля, в результате чего доллар в моменте отступал даже ниже 63,00 руб. Однако, как напомнил он, долларовые «быки» сумели удержать позиции над ним и к концу сессии отыграть часть потерь.

«В итоге вечером в среду доллар подошёл к поддержке на уровне 63,20 руб., пробитой утром. При этом сигналом к возобновлению снижения американской валюты станет пробой краткосрочного восходящего тренда. Пока же «быкам» удаётся удерживать доллар выше него, у них есть неплохие шансы на возобновление роста доллара», – резюмировал он.

Антон Покатович из «БКС премьер» предположил, что сегодня курс рубля будет формироваться в коридоре 62,50-63,70 руб.

«Уже сейчас можно сказать, что опасения инвесторов относительно дальнейшего распространения китайского коронавируса начинают отходить на второй план. По крайней мере, пока нет никаких новых факторов для усиления пессимизма, а темпы распространения заболевания замедляются. На этом фоне сохранение умеренной склонности к ослаблению национальной валюты остаётся наиболее вероятным сценарием, а более масштабное снижение курса рубля лично мне представляется затруднительным», – резюмировал Покатович.