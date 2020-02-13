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МКБ с помощью API оптимизировал обмен данными с партнерами

Москва, 13.02.2020

Московский кредитный банк (МКБ) запустил API для упрощения взаимодействия между банком и партнерами. Это позволит быстрее обмениваться информацией и открывать счета, при этом партнеры будут затрачивать меньше времени на ввод данных.

 «Использование API позволяет существенно ускорить процесс коммуникации трех сторон: банк расширяет каналы дистрибуции, оперативно получает данные о клиенте; партнер не тратит лишнее время на ввод данных; клиент, для которого открывается счет, еще быстрее получает к нему доступ», - отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ Александр Зуев.

Так, партнеры банка, заключившие агентский договор, могут с помощью API передавать в банк данные клиентов (ФИО, ИНН и пр.), а также пакет необходимых для открытия расчетного счета документов. Партнером банка может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие агентский договор. Будущему партнеру потребуется заполнить анкету и направить ее в банк. Партнер МКБ получает доход за каждого привлеченного клиента по принятой в банке прогрессивной шкале вознаграждения. Сумма вознаграждения зависит от количества открытых счетов и выбранного клиентом пакета обслуживания. Максимально возможная сумма составит 10 000 рублей за один открытый счет. 

Нововведение запустили в рамках программы по привлечению новых клиентов сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), которая была запущена в 2019 году. За это время партнерами банка стали более 500 компаний.

 

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