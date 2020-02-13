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Моравецкий посетит Россию в годовщину катастрофы под Смоленском

Москва, 13.02.2020

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подтвердил, что в апреле 2020 году собирается посетить в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские лица

По его словам, он официально подтверждает информацию, ранее озвученную главой его канцелярии Михаилом Дворчиком.

«10 апреля 2020 года я собираюсь отправиться в Смоленск и в Катынь», – написал польский премьер в своём аккаунте в Facebook.

В сою очередь пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский заявил, что в самое ближайшее время состоится встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича. По его словам, эта встреча будет касаться 80-й годовщины катыньской трагедии и 10-й годовщины смоленской авиакатастрофы.

Наша справка

Крушение самолёта Ту-154 в Смоленске произошло 10 апреля 2010 года. Тогда при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши в условиях сильного тумана столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 96 человек погибли. Среди них тогдашний президент Польши Лех Качиньский, а также известные польские политики, в том числе всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели, которые направлялись в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела

Расследованием МАК РФ было установлено, что причинами катастрофы стали неправильные действия экипажа самолёта и психологическое давление на него. 25 апреля 2018 года новая польская правительственная подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы опубликовала технический отчёт причин катастрофы, в котором причиной падения самолёта назвала взрыв в его крыле до падения на землю.

Между тем президент РФ Владимир Путин назвал повторное расследование фальсификацией, которое преследует политические цели.

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