Рост цен на нефть замедлили новости из США

Начавшийся накануне рост цен на нефть замедлился из-за публикации данных по запасам сырья в США, передает Прайм, ссылаясь на данные торгов.



По состоянию на 9.19 по московскому времени апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,7%, составив $55,47 за баррель. Цена фьючерсов на март для сорта WTI составила $51,08 за баррель, прибавив 2,28%. Накануне в ходе торгов стоимость нефти сорта Brent повышалась на 4%, а WTI на 3%.

13 февраля инвесторы отреагировали на данные по запасам нефти в США, которые за прошлую неделю увеличились на 7,5 миллиона баррелей (1,7%), составив по общему показателю 442,5 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали рост запасов только на 3 миллиона баррелей.

Трейдеры при этом склонны приобретать сырье в ожидании восстановления спроса, поскольку накануне сообщалось, что число заболевших в Китае коронавирусом стало самым низким с начала вспышки эпидемии. Рынки отреагировали на эту новость положительной динамикой.



Цены на нефть поддержало и намерение ОПЕК+ продлить соглашение по сокращению добычи "черного золота".