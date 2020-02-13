Олигархи против «Россетей»: тарифы ФСК ЕЭС напомнили о «перекрестке»

Дифференциация тарифов ФСК ЕЭС вызвала шквал критики в адрес российского сетевого холдинга – «Россети», хотя законопроект посвященный росту тарифов ФСК казалось было уже согласован российским правительством. Тема обсуждалась 10 февраля на совещании вице-премьера курирующегоТЭК Юрия Борисова с участием крупных промышленных потребителей. Новый куратор, решил не спешить и детально разобраться в вопросе. Для этого создал межведомсвенную рабочую группу, которая представит расчеты о влиянии дифференцированных тарифов ФСК ЕЭС во всех регионах.

Под замысловатым тезисом дифференциация тарифа – кроется рост тарифов на услуги ФСК ЕЭС. Новый механизм уже с 2021 года должен повысить тариф на передачу энергии по магистральным сетям ФСК ЕЭС.[1] К таким сетям в основном подключены крупнейшие промышленные предприятия страны – металлурги, крупные добывающие предприятия, трубопроводы и т.д. В то же время дифференциация тарифа позволит снизить тарифы на передачу электроэнергии для потребителей межрегиональных сетевых компаниий (МРСК), что в итоге сделает энергию доступнее для МСП и бюджетников.

Очередное обсуждение тарификации в сетях – это попытка решения старой проблемы перекрестного субсидирования, когда за дешевое электричество для населения, полным рублем платит промышленность и бюджетный сектор. Однако промышленность в России неоднородна, и самая крупная и маржинальная подключена напрямую к сетям ФСК ЕЭС и как раз не субсидирует население. В итоге основная нагрузка ложится на малый и средний бизнес, МУПы, бюджетные учреждения, конечные тарифы на электричество которых на десятки процентов выше чем у населения, и в разы выше чем у крупной промышленности.

Этот законопроект разработало Минэнерго. По мнению авторов, он позволит справедливо распределить перекрестное субсидирование между всеми потребителями. Что важно, Борисов не против дифференциации тарифа, он занял нейтральную позицию и поручил до конца февраля произвести расчеты и проанализировать результаты введения этой инициативы.

«Разработанный Минэнерго России законопроект не направлен на ликвидацию перекрестного субсидирования. Он разработан в целях снижения негативных экономических последствий от наличия перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе. По оценкам Минэнерго России, реализация законопроекта позволила бы снизить тарифы на услуги по передаче электрической энергии» - сообщили Эксперту в ведомстве.

Выравнивание неравенства

Перекрестное субсидирование цен на электроэнергию – это одна из застарелых проблем всей российской энергетики. Оно появилось как элемент социальной политики еще в 90ые годы, и до сих пор эту проблему не удалось решить. Россия в этом вопросе уникальная страна, но это можно оправдать тем что электроэнергия – важный социальный продукт, а учитывая климатические особенности страны - еще и стратегический.

За последние два десятилетия вопрос "перекрестки" не раз обсуждался, однако цены на электричество для домохозяйств находятся на личном контроле у президента и растут на уровне инфляции. В целом, такая ситуация справедлива, без реального роста доходов населения поднимать цены на электроэнергию, в стране где 20,5 млн человек живут за чертой бедности – это кощунство. Пока проблема бедности и роста доходов в стране не решена, ожидать решения проблемы перекрестного субсидирования не стоит.

Но нужно понимать, потребление электричества населением динамично растет. Во-первых, из-за увеличения количества бытовой техники, во вторых новые требования к качеству жилья – кондиционеры, электрически обогреватели и плиты т.п. Из-за этого растет размер самой «перекрестки»: по итогам прошлого года, по данным Минэнерго, она превысила 300 млрд рублей, тогда как 6-7 лет назад была вдвое ниже.

Однако вопрос размера самой перекрестки также спорный. По данным ФАС России, в 2019 году величина перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе Российской Федерации составила порядка 238 млрд рублей в год. При этом весь объем перекрестного субсидирования учитывается только в тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей МРСК, и не учитывается в тарифах для потребителей магистральных сетей.

«Перекрестное субсидирование – это когда с помощью тарифов пытаются выправить вопрос неравенства. В итоге это зашло слишком далеко. Проблема перекрестного субсидирования глобальная, за ее решение так никто по-хорошему и не взялся и даже не начали решать. Вопрос все время откладывается. У правительства нет политической воли. Но, одно дело, когда "перекрестка" занимала 50 млрд рублей, а другое дело как сейчас 300 млрд рублей» - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

При этом дифференциция тарифа увеличит нагрузку на крупную промышленность не на всю сумму 238 млрд рублей, а лишь на 38 млрд рублей, а это максимум на 17% существующей «перекрестки».

«После смены правительства РФ лобби крупных промышленников усиливает информационное давление на общество, доказывая, что дифференциация тарифов это зло, но на самом деле предпосылки подобных мер не изменились. Так как социальную нагрузку за тарифы населения в последние несколько лет несет в основном малый и средний бизнес, дифференциация тарифов ФСК перераспределяет перекрестное субсидирование, возвращая часть нагрузки крупной промышленности, которая длительное время была от этого бремени освобождена. В результате тарифы для МСБ до 2023 года могут снизиться оценочно до 6-7 %» - говорит Наталья Готова, директор департамента по связям с органами власти Ассоциации НП ТСО.

Ободрать МСП

С точки зрения экономики энергетики, чем ниже класс напряжения у потребителя, тем больший путь проходит электричество, тем больше его теряется, а значит, тем более высокий тариф должен быть у потребителя. И с этой точки зрения логично: металлургичесий завод за каждый квт*ч электроэнергии платит меньше, нежели средний бизнес. Малый бизнес платит дороже, но его тариф ниже чем у домохозяйств.

При этом все потребители заинтересованы, чтобы это электричество было. Коллапс в аэропорту, метзаводе, и даже булочной очень неприятен. Чтобы это электричество было, мало его произвести, его необходимо доставить до адресата. Для этого нужны сети. При этом президент требует стабильной работы сетевого холдинга. Правительство от этого сетевого хозяйства требует дивиденды и налоги, региональные власти развития и бесплатного подключения новых потребителей. Все это огромные капитальные и операционные затраты.

Электрическая сеть – естественная монополия, поэтому тарифы на сетевые услуги жестко регулируются государством. То есть сверх установленного сеть не заработает. Поэтому кроме как из платы за электроэнергию, сетевым компаниям деньги взять неоткуда.

Однако различные классы потребителей за транспортные услуги сетей платят по-разному. Как уже говорилось выше – тарифы для населения сильно занижены, и за него доплачивает бизнес, но не весь. Самый крупный, подключенный к сетям ФСК еще в 2012 году поднял лоббистскую волну, и отказался оплачивать так называемую услугу «последней мили» - механизм заставлявший крупный бизнес не подключенный к распредсетям, оплачивать услуги МРСК. Тогда посчитали что это заплатка на рыночный механизм и отменили эту конструкцию. В итоге рынок электроэнергетики пошел в разнос.

«Крупные потребители, чьи энергопринимающие устройства присоединены к магистральным сетям ФСК ЕЭС, не несут социальной нагрузки по перекрестному субсидированию, что создает для них дополнительные экономические преференции по отношению к потребителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к распределительным сетям» - сообщили Эксперту в Минэнерго.

«Сегодня МСП из-за "перекрестки" может платить и шесть и семь и восемь рублей за квт*час, при чем это не где-то на Камчатке или в Магадане, это в центральной России. А рядом стоящий крупный завод - два-три рубля. Эту ситуацию необходимо делать равномернее. Ведь у крупного бизнеса в отличие от МСП есть возможность экспорта и совсем другие возможности по привлечению финансовых ресурсов. Кроме того, к сетям ФСК подключены большие компании, которые государство всячески поддерживает, да и они в отличии от МСП могут пойти напрямую и потребовать для себя определенных преференций от государства» - рассуждает Сергей Пикин.

Справедливость для МСП

По оценке Минэнерго России, сегодня тариф для потребителей ФСК (0,36 руб/кВтч) в 3,5 раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей, подключенных на высоком уровне напряжения (1,2 руб/кВтч), и в 9 раз ниже для потребителей, подключенных на низком уровне напряжения. В итоге в одном и том же регионе у промышленных потребителей со схожей отраслевой принадлежностью и имеющих близкие характеристики электропотребления, платеж за услуги по передаче электрической энергии существенно отличается.

Нужно понимать что ситуация с ростом цен на электричество для МСП динамична. Чем больше будет потребление среди населения, тем больше будет перекладываться на МСП, и цены для него и дальше будут расти.

«Если проблема перекрестного субсидирования не решается, то, конечно, нужно хотя бы более справедливо распределить это бремя между потребителями. Однако мы видим методологические сложности в этом вопросе, он требует подробного обсуждения и изучения всех возможных рисков. Нужно понять аргументы всех сторон, чтобы новый механизм не привел к новым проблемам» - говорит директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Илья Долматов. «Существенного снижения тарифа для МСП я бы не стал ожидать, однако это определенно поможет сдержать их рост».

«Принятие законопроекта в текущих социально-экономических условиях, с одной стороны, не приведет к дополнительному росту тарифов на электрическую энергию для населения, а с другой – создаст дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса, устранит имеющийся диспаритет цен между потребителями и существующую недобросовестную конкуренцию между промышленными потребителями, а также позволит компенсировать сложившиеся негативные экономические последствия в электросетевом комплексе Российской Федерации» - заключили в Минэнерго.