Особенности и этапы строительства домов под ключ

От грамотности проектирования и выполнения строительных работ зависят удобство и безопасность проживания в доме, поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалам, таким как ymnidom.by. Эти работы выполняются в несколько этапов, в том числе:
- Проектирование. В ходе данного этапа проводятся расчеты, готовятся схематические чертежи, выбираются и анализируются стройматериалы согласно существующим ГОСТам и СНиПам. Ввиду того, что в этих стандартах нередко попадаются недочеты и нестыковки, проектные бюро вырабатывают собственные нормативы на основе многолетней практики строительства. Это позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства проектируемых домов.
- Строительство фундамента. От его качества зависит срок службы здания, а нередко – и безопасность проживания. Закладке фундамента предшествуют геологические изыскания для установления типа почвы и ее подверженности сжиманию, а также для определения точки промерзания и глубины залегания грунтовых вод. Толщина и тип фундамента выбираются с учетом веса строящегося дома. При возведении основания требуется обеспечить его гидроизоляцию для предотвращения отсыревания стен.
- Строительство стен. Чтобы обеспечить быстрое проведение данного этапа и достижение качественного результата, необходимо использовать современные стройматериалы. Например, применение керамоблоков с соединением паз-гребень обеспечивает возможность снизить затраты на раствор в четыре раза и ускорить возведение стен в три раза по сравнению с обычным кирпичом.
- Обустройство кровли. Конструкция крыши должна обладать энергоэффективностью, которая позволит экономить на отоплении здания. Расчет несущих конструкций осуществляется так, чтобы они выдерживали нагрузку снега зимой даже после сильных снегопадов. В то же время вес узлов кровли не должен быть чересчур большим, в противном случае понадобится усиливать фундамент и повышать затраты на строительство дома.
- Утепление. Эта мера необходима для надежной защиты здания от низких температур. Современные утепляющие материалы также способны обеспечить эффективную шумо- и влагоизоляцию.
- Отделка. Данный этап может выполняться с применением множества различных вариантов и отделочных материалов, которые позволяют придать зданию индивидуальность, уложившись при этом в имеющийся бюджет.
- Обустройство инженерных коммуникаций. Их планировка должна быть четко продумана еще на этапе проектирования дома. Такой подход позволит минимизировать длину кабелей и труб, тем самым значительно снизив финансовые издержки и ускорив строительные работы.