Преимущества алюминиевых плинтусов

Эти изделия, приобрести которые вы можете в компании AlyuminievyjPlintus.RU обладают следующими преимуществами перед аналогами, сделанными из других материалов:

Длительный срок службы. Алюминий не подвержен действию воды, не покрывается плесенью и ржавчиной, стойко переносит удары.

Износостойкость. Данное качество позволяет использовать алюминиевые плинтусы в помещениях с высокой проходимостью, в том числе в прихожих и коридорах.

Стойкость к колебаниям температуры и влажности воздуха. Эти изделия подходят для монтажа в ванных комнатах и в холодных помещениях.

Простота монтажа. Для установки алюминиевого плинтуса нет нужды использовать специальный инструмент.

Высокие эстетические свойства, позволяющие гармонично вписать такие плинтусы в интерьер любого помещения.

Сфера использования алюминиевых плинтусов довольно широка. Особенно они подходят для установки в следующих помещениях:

Объекты с высокой посещаемостью. Поскольку плинтусы из алюминия невосприимчивы к воздействию механических факторов, пыли и грязи, они позволяют существенно уменьшить потребность в проведении ремонта.

Помещения с высокой влажностью, например, душевые и ванные комнаты. В случае необходимости алюминиевые плинтусы легко окрашиваются.

Помещения с выполненным ремонтом, в которых требуется скрыть провода, но нельзя произвести штробление. В таких ситуациях выход заключается в установке плинтусов из алюминия с кабель-каналами.

Алюминиевые плинтусы лучше всего смотрятся в помещениях, оформленных в стилях минимализм и хай-тек, в которых они создают требуемую легкость и ненавязчивую футуристичность. Однако выпускаются и модели плинтусов, прекрасно сочетающиеся с классикой или стилем прованс. Обычно такие изделия покрыты пленкой из поливинилхлорида с имитацией древесины или золотом напылением.

Алюминий представляет собой эластичный материал, а потому изготовленные из него изделия легко устанавливаются на криволинейные поверхности сложной конфигурации.

Плоские алюминиевые плинтусы обладают определенной гибкостью, позволяющей монтировать их на небольших изгибах стен. Однако для правильного сгибания таких плинтусов требуется наличие практического опыта. Поскольку производители постоянно расширяют ассортимент плинтусов из алюминия, сфера использования этих изделий непрерывно расширяется.