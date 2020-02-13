Преимущества алюминиевых плинтусов

Эти изделия, приобрести которые вы можете в компании AlyuminievyjPlintus.RU обладают следующими преимуществами перед аналогами, сделанными из других материалов:
Сфера использования алюминиевых плинтусов довольно широка. Особенно они подходят для установки в следующих помещениях:
Алюминиевые плинтусы лучше всего смотрятся в помещениях, оформленных в стилях минимализм и хай-тек, в которых они создают требуемую легкость и ненавязчивую футуристичность. Однако выпускаются и модели плинтусов, прекрасно сочетающиеся с классикой или стилем прованс. Обычно такие изделия покрыты пленкой из поливинилхлорида с имитацией древесины или золотом напылением.
Алюминий представляет собой эластичный материал, а потому изготовленные из него изделия легко устанавливаются на криволинейные поверхности сложной конфигурации.
Плоские алюминиевые плинтусы обладают определенной гибкостью, позволяющей монтировать их на небольших изгибах стен. Однако для правильного сгибания таких плинтусов требуется наличие практического опыта. Поскольку производители постоянно расширяют ассортимент плинтусов из алюминия, сфера использования этих изделий непрерывно расширяется.