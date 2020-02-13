Преимущества ЖБИ в строительстве

В число главных преимуществ ЖБИ, заказать которые вы можете в компании https://jbi-jbk.ru/, входят такие особенности:
- Продолжительный срок службы.
- Высокая прочность, выражающаяся в высокой стойкости железобетонных изделий к воздействиям внешних механических факторов, включая растяжение, скручивание и сжатие. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, тогда как сталь эффективно выдерживает воздействия в форме растяжения. Комбинирование этих свойств позволило создать идеальный стройматериал, объединивший в себе самые лучшие характеристики бетона и стали. Причем прочность ЖБИ с течением времени способна увеличиваться, обеспечивая условия для продолжительного использования построенных из них зданий.
- Сейсмоустойчивость. Железобетонные изделия могут иметь сборную, монолитную либо смешанную конструкцию, за счет чего достигается высокий уровень жесткости возведенных на их основе зданий. Это свойство позволяет таким зданиям успешно переносить сильные подземные толчки.
- Пожаробезопасность. Бетон является негорючим материалом, выдерживающим высокие температуры и препятствующим распространению огня. Производители цементного раствора добавляют в его состав разнообразные натуральные компоненты, например, доменные шлаки, шамот, базальт, диабаз. Эти вещества увеличивают огнеупорные свойства железобетона.
- Стойкость к внешней среде. Железобетонные изделия эксплуатируются на протяжении многих десятилетий под открытым небом, проявляя высокую сопротивляемость воздействию температурных колебаний и изменений влажности воздуха, связанных со сменой сезонов года. При этом они не утрачивают своих качеств. Наличие защитного слоя из бетона делает арматуру нечувствительной к коррозии, благодаря чему она сохраняет свою прочность. Железобетонные изделия не подвержены гнилостным процессам и устойчивы к появлению грибка на их поверхности.
- Технологичность. Это свойство обеспечивает высокое удобство использования ЖБИ. Производители железобетонных изделий предлагают обширный ассортимент данной продукции, включающий в себя лотки, плиты, ступени, опоры, перемычки и др. Все эти элементы позволяют сооружать из них разнообразные модули, характеристики которых в точности соответствуют особенностям возводимого объекта и полностью удовлетворяют запросы застройщиков.