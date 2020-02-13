Премьер Мишустин назвал приемлемый уровень ставки по ипотеке в России

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания заявил, что ипотечная ставка в России остается очень высокой, из-за чего граждане страны не могут улучшить свои жилищные условия, передает ТАСС.

Глава кабмина обозначил уровень необходимой ставки ниже 8%, подчеркнув, что 9% - это очень высокая ставка. Он дал поручение изучить ситуацию по ипотеке в стране вице-премьерам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, и совместно с Банком России представить соответствующие предложения.

Помимо этого Мишустин ждет от чиновников план по «упрощению порядка рефинансирования ипотечных кредитов, которые ранее были выданы под высокий процент». Премьер уверен, что для того, чтобы лишить банки возможности накручивать ставки по ипотеке необходимо «оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков».

В целях снижения ставки премьер предлагает обратить внимание на пустующие земли, которых в России много. Эффективное использование таких земель позволит дать новый импульс к развитию жилищного строительства, добавил председатель правительства.