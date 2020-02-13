Прогноз погоды на выходные: погода снова удивит

Непостоянная погода, которая держится этой зимой, продолжит удивлять жителей России. По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в некоторых регионах страны по-прежнему будет очень нестабильная климатическая обстановка с температурными перепадами, неожиданным похолоданием и стремительным потеплением, а также со снегопадами, дождями, гололедицей и скачками атмосферного давления.

Погода в Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, погода снова удивит москвичей и гостей столицы. В предстоящие выходные Москва останется под влиянием активных атмосферных фронтов, которые периодически будут вторгаться в столичный регион.

В субботу, 15 февраля в Москве ожидается облачная погода без осадков. В ночь на субботу погодные градусники покажут минус 1, днём – плюс 4. В воскресенье, 16 февраля при очень сильной облачности вновь обойдётся без осадков, но при этом немного похолодает – в некоторых района города столбики термометров будут опускаться до минус 1-2, а в Подмосковье до минус 3. В центре Москвы ожидает около нуля градусов.

Сильный дискомфорт москвичам и гостям столицы доставят перепады атмосферного давления. Если ещё накануне оно составляло 730 мм рт. ст., то уже в субботу барометры будут показывать 755-756 мм рт. ст. Таким образом, всего за несколько дней атмосферное давление сделает скачок более чем на 26 единиц, что будет чувствительно даже для молодых и здоровых людей.

Но наиболее остро на рост давления будут реагировать граждане с хроническими заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Снизить негативное влияние опасной московской погоды поможет соблюдение режима труда и отдыха.

Ранее сообщалось, что из-за сильной гололедицы, которая ожидается в регионе в четверг, 13 февраля и в пятницу, 14 февраля Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности.

Прогноз погоды на выходные в СПб

Пасмурная, ветреная, дождливая погода ожидается в предстоящий уикенд в Санкт-Петербурге. Как предупреждают метеорологи, в выходные город на Неве накроет сплошная облачность, а воздух прогреется до плюс 2-3. При это осадки, которые в СПб начались сегодня будут заливать Северную столицу и всё следующую неделю. Такая мокрая погода в середине февраля для Санкт-Петербурга – дело обыденное.

Однако погода всё-таки удивит местных жителей и туристов. По прогнозу метеорологов, 15-16 февраля на город обрушится почти штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Выборгском районе пройдёт сильный дождь, а ветер будет дуть со скоростью 24-25 метров в секунду. При этом атмосферное давление в субботу резко повысится с сегодняшних 744 мм рт. ст. до 763 мм. рт. ст. А к вечеру воскресенья оно вновь упадёт более чем на 20 единиц – до 742 мм рт. ст.

Погода на выходные на морских курортах Краснодарского края

Пока никак не стабилизируется погода на морских курортах Кубани. Так Управление МЧС РФ по Краснодарскому краю выпустило предупреждение об очень сильном снеге в предгорной и горной зоне Сочи. Кроме того, по данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в период с 13 по 16 февраля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможно налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.

При этом температурный фон в тёмное время суток местами будет понижаться до минус 1-2, днем воздух прогреется до плюс 5-9. На морских курортах Кубани местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер на участке Анапа-Геленджик в отдельные сутки будет достигать 16-18 метров в секунду.

Прогноз погоды на выходные в регионах Дальневосточного федерального округа

Вновь удивит погода жителей Дальневосточного федерального округа. Так, по прогнозу синоптиков, в Приморье, где ещё сегодня на солнце воздух прогревался до плюс 4-6, уже в пятницу вечером резко похолодает – ожидается минус 7. В ночь на субботу подморозит до минус 9-11. Днём 15 февраля будет уже не так холодно – минус 4-6, зато усилится ветер, пойдёт снег, что создаст ощущение сильных морозов. В воскресенье, во Владивостоке в очередной раз существенно подморозит – ночью до минус 15, днём до минус 10. На дорогах станет ужасно скользко, что может привести к возрастанию количества ДТП, а также травм среди пешеходов.

Ещё холоднее в предстоящий уикенд будет в Амурской области и в Хабаровском крае. По прогнозу синоптиков, в выходные здесь столбики термометров будут опускаться до минус 18-20. Но самой морозной точкой в Дальневосточном федеральном округе в предстоящие выходные станет Чукотка. Так, в Анадыре, в субботу и воскресенье будет минус 22-25, в Анюйске – минус 32-37, а в Илирнеях – минус 37-39.