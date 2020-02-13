Прогноз погоды в Москве: Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности

Из-за сильной гололедицы, которая ожидается в Москве и Подмосковье вечером 13 февраля и в пятницу, 14 февраля, Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности.



Как отмечается в сообщении, степень интенсивности опасных явлений: жёлтый – погода потенциально опасна. При этом напоминают, что в регионе предупреждение о гололедице действует до 11:00 мск 14 февраля.



Погода в Москве 14 февраля

По прогнозу синоптиков, в четверг Москва будет находиться в зоне ложбины циклона. Метеорологи обещают осадки в виде снега, на дорогах будет скользко. Температурный фон будет сохраняться в диапазоне от минус 1 до плюс 1. Днём в центральных районах мегаполиса ожидается около нуля градусов. Во второй половине дня плюс 1. В Подмосковье столбики термометров могут опускаться до минус 3.

Местами в черте города и в области может усиливаться ветер, порывы которого не будут превышать 10 метров в секунду. Атмосферное давление уже начало расти и к вечеру оно остановится на отметках 741-742 мм рт. ст., что пока будет ниже нормы. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Рекомендации медиков

Московская погода продолжит остаться некомфортной. По-прежнему будет влажно, пасмурно, с дефицитом кислорода в воздухе на фоне пониженного атмосферного давления. Синоптики называют такую климатическую обстановку гипоксической, при которой сильный дискомфорт испытывают метеозависимые люди.

При этом большинство здоровых людей таких перемен погоды почти не ощущают, лишь иногда при чрезмерном переутомлении или других повышенных психоэмоциональных нагрузках могут появиться общая слабость, недомогание или депрессия.

А вот граждане с хроническими заболеваниями будут реагировать на такую погоду обострением и ухудшением самочувствия. Прежде всего могут возникнуть осложнения при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно при гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии, ишемической болезни и нарушениях сердечного ритма.

Кроме того, тяжело переносят такую погодную обстановку люди с патологией суставов и органов дыхания. Снизить негативное влияние опасной московской погоды поможет соблюдение режима труда и отдыха. При этом необходимо до минимума ограничить чрезмерные физические нагрузки, регулярно измерять артериальное давление и частоту сердечных сокращений, строго по схеме выполнять рекомендованные медиками лечебные процедуры.

Из архива погоды в Москве

После чувствительного, но непродолжительного похолодания, погода в Москве вернулся к своим аномальным для этой зимы показателям – среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 6 градусов. Днём в центральных районах мегаполиса ожидается около нуля градусов. Во второй половине дня плюс 1. Но на температурный максимум рассчитывать не приходится. Для 13 февраля это значение составляет плюс 3,5. Такой температурный фон был зафиксирован в Москве в 1939 и в 1972 годах. А вот 13 февраля 1911 года в регионе стояли ужасные морозы – воздух остывал до минус 29,3. Наиболее обильные осадки в этот день фиксировались в 1995 году. Тогда выпало 9,7 мм небесной влаги.

13 февраля 2019 года в российской столицы было примерно также тепло, как и сегодня. Например, в ночные часы столбики термометров опускались до мину 1,7, а в дневные поднимались до плюс 0,5. При этом ночью был сильный снегопад – выпало до 11 мм осадков, днём – 3 мм. В целом же за сутки снежный покров ровно года назад увеличился на 6 см, составив 36 см.