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Перспективы Токийской Олимпиады оказались под вопросом

Москва, 13.02.2020
Из-за короноварируса перенесен на неопределенный срок апрельский этап Формулы-1 в Шанхае, а также другие международные соревнования, не говоря уже о внутрикитайских первенствах. Но проблема может оказаться несравнимо масштабнее с учетом того, что в июле в Токио должны стартовать Олимпийские игры
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  • Перспективы Токийской Олимпиады оказались под вопросом

Летние Игры-2020 рассматриваются теперь в связи с коронавирусом

tokyo2020

 

Спорт в беде

 

Очередной жертвой эпидемии коронавируса стал этап гонок «Формулы-1», который намечалось провести в Шанхае 17-19 апреля. О том, что он перенесен на неопределенный срок, сообщила 12 февраля Международная автомобильная федерация. Однако резервных дат в плотном графике гоночного первенства нет, к тому же пока неясно, когда эпидемия достигнет пика. Ученые-эпидемиологи предполагают, что в лучшем случае это произойдет в середине апреля.

Незадолго до этого было отменено еще одно знаковое соревнование: китайский этап модной в последние годы Формулы-Е, в которой используются гоночные электромобили. Заезды по улицам города Санья на юге острова Хайнань были запланированы на 21 марта.

В число пострадавших видов спорта попал не только мировой автоспорт. Проведение мирового легкоатлетического чемпионата в закрытых помещениях в Нанкине, расположенном в 500 км от очага эпидемии – города Ухань, перенесено на март 2021 года. Международный теннисный турнир Fed Cup с участием шести региональных сборных решили срочно перебазировать в Казахстан, но после того как местные власти отказались, отменили вовсе.

Изолированный от всего мира Ухань лишился квалификационного турнира боксеров к летней Олимпиаде – его отправили в столицу Иордании Амман. Вместо Фушаня розыгрыш путевок на Игры в Токио у баскетболисток пройдет в Сербии. Международные соревнования велосипедистов и гонконгский марафон, запланированный на 9 февраля, отменены.

Был перенесен в Австралию и отборочный олимпийский турнир женских футбольных команд, который планировалось провести в Ухани и Нанкине. Серьезнее всего от этого решения пострадала сборная Китая, лишившаяся поддержки родных трибун. Более того, футболисток, прилетевших в Австралию, незамедлительно отправили в карантин. До того, как им позволили выйти на поле, спортсменкам пришлось несколько дней тренироваться в коридорах отеля в Брисбене! Трибуны стадионов пустовали, поскольку в последний момент организаторы решили не подвергать зрителей риску и приостановили продажу билетов на турнир. Китаянкам по итогам трех матчей все-таки удалось выйти в завершающую стадию азиатской квалификации, проведение которой запланировано на начало марта.

Расписание континентальных футбольных турниров среди клубов, где предполагаются постоянные разъезды, подверглось серьезной корректировке. После долгих консультаций было решено сдвинуть домашние игры китайских команд на май. Как отметил генеральный секретарь Азитаской футбольной конфедерации Уиндзор Джон, «вспышка коронавируса все же намного серьезнее футбола». Руководствуясь этим принципом, австралийцы, которые должны были в первых раундах группового турнира принять у себя команды КНР, запретили им въезд в страну. Возможно, игры теперь состоятся в апреле. 

 

Спортивный паралич

 

Спортивная жизнь в Китае в настоящее время полностью парализована. Ни о каких массовых мероприятиях в большинстве крупных городов страны и речи не заходит. Власти одним из первых отменили чемпионат по легкой атлетике в помещениях, который планировали провести в начале февраля в Ханьчжоу. Затем запрету подверглись внутренние авто- и велогонки, киберспортивные турниры с присутствием зрителей, лыжные соревнования.

Пришлось переносить и начало местного футбольного первенства, в котором выступают 16 клубов из разных городов страны. Предполагалось, что оно начнется 22 февраля и продлится до 31 октября. Однако сейчас неизвестно, стартует ли оно вовсе. В китайской Суперлиге, пожалуй, сильнейшей на сегодняшний день в Азии, задействованы игроки из Европы и Южной Америки, а некоторые команды тренируют известные во всем мире специалисты. К примеру, лучшей командой страны «Гуанчжоу Эвергранд» руководит чемпион мира-2006 итальянец Фабио Каннаваро.

Агентство Reuters регулярно оповещает своих подписчиков о новых потерях. Раз в несколько дней оно обновляет список отмененных или перенесенных спортивных событий. Но главное событие, на которое может появлиять вспышка коронавируса, впереди – летняя Олимпиада в Токио.

 

Будет Олимпиада или нет?

 

Игры в столице Японии должны стартовать 24 июля 2020 года. Судя по поступающей информации, в Оргкомитете Олимпиады нарастают панические настроения. Исполнительный директор Игр Тосиро Муто на специально созванной недавно пресс-конференции признал, что испытывает серьезные опасения за ход главного спортивного турнира планеты, который, как надеются в Токио, все же пройдет в назначенный срок. Основной расчет чиновники делают на то, что ко времени начала Олимпиады масштабы эпидемии коронавируса пойдут на убыль.

Когда зацветет сакура, все станет яснее tass_24043500.jpg ТАСС Автор: Антон Овчаров/
Когда зацветет сакура, все станет яснее
ТАСС Автор: Антон Овчаров/

Впрочем, существует и план B, о котором упомянул мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабучи, заявивший, что «в случае худшего развития событий мы готовы сделать все возможное для того, чтобы спортсмены смогли целиком сконцентрироваться на соревнованиях».

Правда, возникает сразу несколько вопросов. Будут ли допущены к состязаниям китайские спортсмены и в каком количестве? Поскольку большинство из них постоянно находятся на изолированных от внешнего мира базах, вдали от крупных населенных пунктов, то вероятность заражения их не слишком велика. Руководство КНР вряд ли откажется посылать своих представителей в Токио. Неучастие в Играх станет серьезным ударом по имиджу Китая и олимпийского движения в целом. На этой Олимпиаде специалисты предрекали упорную борьбу между представителями трех стран: США, Японии и Китая.

Второй и не менее важный момент: как поступать с болельщиками? Уже сейчас билеты на различные соревнования Игр пользуются громадным спросом, в десять раз превышающим предложение. При этом 4,5 млн билетов из общего числа 7,8 млн уже распространены среди японцев посредством лотереи.

Издержки, которые понесет страна, сделавшая ставку на Олимпиаду как один из рычагов жизненно необходимого для Японии экономического роста, вообще не поддаются оценке. Но covid-19 с этим не считается.

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