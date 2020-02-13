Путин уволил главу Калужской области Артамонова

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушёл в отставку. Указ о его увольнении уже подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

При этом отмечается, что чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области назначен Владислав Шапша, который ранее занимал должность главы администрации города Обнинск.

Напомним, Анатолий Артамонов возглавлял Калужскую область с 2000 года. Является членом Высшего совета политической партии «Единая Россия».

Награждён Орден Почёта (2002), Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012) и Орден Александра Невского (2018).