Российским призывникам хотят дать право на кредитные каникулы

Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – заявила, что регулятор собирается дать право российским призывникам на время прохождения срочной службы в армии право получить кредитные каникулы.

При этом она пояснила, что речь идёт не только об ипотечном кредитовании, но о потребительских кредитах, передаёт РИА Новости.

«Мы планируем распространить ипотечные каникулы на срок срочной воинской службы для призывников, – подчеркнула Набиуллина. – Кредитные каникулы для молодых людей, которые будут служить срочную службу мы считаем распространить не только на ипотеку, но и на другие потребительские кредиты, которые есть у заёмщика».

Наша справка

Кредитные каникулы – предоставляемая банком заемщику отсрочка по выплате кредита. Такие каникулы могут предлагаться кредитной организацией клиенту не только при наступлении форс-мажорных событий (в рамках реструктуризации кредита), но и в качестве удобного сервиса.