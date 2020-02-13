Россия созывает заседание СБ ООН по ситуации с выполнением Минских соглашений Украиной

Россия направила в Совет Безопасности ООН предложение провести открытое заседание по выполнению украинской стороной Минских соглашений, рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил, что 18 февраля исполняется 5 лет со дня подписания Минских договоренностей.

«В связи с этим Россия отправила запрос провести 18 февраля открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ», - цитирует ТАСС Полянского. Он уточнил, что на заседании планируется проанализировать ход выполнения соглашений. Ранее министр иностранных дел России подверг критике отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

Напомним, 12 февраля 2015 года после многочасовых переговоров лидеры стран «нормандской четверки» пришли к согласованию комплекса мер из 13 пунктов по выполнению Минских соглашений. В документе в частности предусматривается прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между силовиками Украины и ополчением ДНР и ЛНР. Помимо этого в соглашении предусматривается долгосрочное политическое урегулирование ситуации в Донбассе. 17 февраля 2015 года документ были утвержден Советом Безопасности ООН.