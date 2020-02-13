Рынок решил подумать

На российском рынке акций в четверг произошло умеренное замедление. В поле зрения обновленная статистика по заболеваемости коронавирусом в Китае и влияние эпидемии на бизнес, а также сделка по продаже акций «Сбербанка».

К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи опустился на -0,39% до 3110,05 пунктов, а «долларовый» РТС снизился на -0,90% до 1543,5 пунктов.

Котировки нефти Brent незначительно растут, по состоянию на 19:21 мск стоимость составила 56,28 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне немного падает - до 63,36 рублей за доллар.

Продолжают ралли дочки ГЭХа акций «ТГК-1» (+5,51%), «ОГК-2» (+6,04%), «МосЭнерго» (+2,08%). К числу «растущих» энергетиков присоединились «Интер РАО» (+3,97%) и «ФСК ЕЭС» (+1,78%), «Энел Россия» (+5,12%). На фоне укрепления золота вверх пошли котировки «Полюса» (+1,66%).

«Газпром» признался, что перевел переговоры с КНР в дистанционный формат из-за коронавируса и на этом фоне потерял -1,88%. Котировки Сбербанка (-0,24%) в минусе на фоне переговоров о сделке по продаже акций, окончательного понимания останется ли глава банка Герман Греф во главе Сбера, пока нет. Также падают акции «Сургутнефтегаза»(-1,41%), «Норникеля» (-2,08%) и «Северстали» (-1,28%).