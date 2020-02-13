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«Газпром» составил список должников за газ среди регионов России

Москва, 13.02.2020
  • «Газпром» составил список должников за газ среди регионов России

Из открытых источников

Крупнейшую задолженность за газ среди регионов России имеет Московская область, сообщает «Газпром межрегионгаз» результаты своего списка неплательщиков в России. Уточняется, что в данном регионе находится 87 юрлиц, которые имеют задолженности за газ. Данные приводятся по состоянию на 1 января 2020 года. В список попали компании, которые имеют просроченную задолженность более 10 млн рублей.

В пятерку должников с наибольшей задолженностью среди российских регионов входит Тверская область, где за газ задолжали 69 предприятий. На третьем месте находится Пермский край с 43 должниками – предприятиями. В Саратовской области за газ не расплатились 42 предприятия, а в Краснодарском крае и Оренбургской области по 33 компании.

Самое маленькое число должников отмечено на Камчатке, Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Приморском крае и Калининградской области, говорится в сообщении «Газпрома».

Лидером среди российских предприятий-должников за газ стало  предприятие города Грозного – МУП «Теплоснабжение», которое задолжало в общей сложности 2,581 млрд рублей. На втором месте оказался «Брянсккоммунэнерго» с долгом 2,45 млрд рублей, на третьем -  «Центральная ТЭЦ» Кемеровской области с долгом 2,291 млрд рублей.

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