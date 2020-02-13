Партия Зеленского отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Первый заместитель председателя пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Корниенко заявил, что в партии против закрепления в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать», - сказал Корниенко.

Минские соглашения предусматривают проведение конституционной реформы на Украине, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов.