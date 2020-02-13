В Киеве рассказали, когда Украина сможет возобновить поставки воды в Крым

Поставки воды в Крым станут возможными после «деоккупации» полуострова, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он пояснил, что уже принято соответствующее решение комитетом по правам человека.

«Комитет принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», –сообщил парламентарий на своей странице в Telegram.

Ранее представитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире украинского ТВ о преимуществе в переговорах по Донбассу, которое получит Украина, в случае подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал. Позже он через соцсеть фейсбук извинился за свои слова.

В Крыму, в свою очередь, заявили, что не намерены торговаться с Киевом из-за возможной подачи днепровской воды в Крым взамен на уступки в переговорах по Донбассу. В Кремле также подчеркнули, что Крым не будет служить объектом торга в ходе российско-украинских переговоров.