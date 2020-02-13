Вместо дураков поумнеют дороги

Открытый люк, взгляд из космоса

Сделать дороги «умными» обещают люди из некоммерческого партнерства ГЛОНАСС — федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности (действует на основании постановления правительства РФ. Ярослав Федосеев, пресс-секретарь партнерства ГЛОНАСС, рассказал о том, как это будет выглядеть с точки зрения шофёра за рулем: «Водитель заблаговременно будет проинформирован системой в свой собственный автомобиль, на дисплей приборной панели или в приложение для смартфона) о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда скорой помощи или пожарной, наличии постороннего предмета или открытого люка».

Как уточняет агентство РИА Новости, «умные» дороги могут появиться уже в ближайшие 2-3 года. НП «ГЛОНАСС» занимается ими по поручению президента РФ, в рамках платформы «Автодата» Национальной технологической инициативы «Автонет», представителем которой также является г-н Федосеев.

«Наша задача — провести комплексную модернизацию интеллектуальной транспортной системы городов, — сообщил он также агентству. По его словам, проект позволит снизить количество ДТП минимум на 20%, а технологически это будет выглядеть так: «Система будет использовать технологии V2X, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой». В обмен данными будут включены также «операторы управления дорожным движением».

Первым городом, где частично решили исконную проблему «дураков и плохих дорог», так что вместо первых теперь умные дороги (но хорошие ли, умалчивается), стала Самара. Там, как сообщается, успешно проведено тестирование системы. Поумнеют дороги и в Волгограде, Тамбове, Курске, Орше, а также в Башкортостане, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Нижегородской и Новосибирской областях. И, конечно, в Сколково.

Сама по себе глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), напомним, это отечественная система навигации с помощью космических средств. Ее основой служат 24 одновременно находящихся на земной орбите спутника. Развитием системы занимаются «Роскосмос», АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва» и АО «Российские космические системы».

IQ на км

С формальной точки зрения идея разумная, благая и в духе мировых трендов, и сомнений в необходимости таких решений у нас нет, комментирует предложение вице-президент по развитию тематики Meta System Алексей Шипулин. Но названные сроки видятся ему чересчур оптимистичными, так как на внедрение подобных проектов, по оценкам, требуется не менее 5-6 лет.

Создание сетей «умных дорог» и развитие беспилотного транспорта (как грузового, так и пассажирского) – это направление, которое активно развивают все ведущие страны мира, в том числе и Россия, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Помимо самих дорог, которые должны быть просто ровными и качественными, здесь важную роль имеет разработка цифровой инфраструктуры. Имеется в виду создание сети «бесшовных» перевозок между регионами, единое цифровое пространство, возможность для пользователя оформить заказ на доставку чего-либо, используя смартфон и т.д.

В настоящее время, рассказывает эксперт, в России разными компаниями тестируются программные продукты и беспилотные автомобили (пока в рамках полигонов или на выделенных полосах), делаются выводы и вносятся корректировки. В окончательной стадии готовности находится разработка системы пломбирования для грузовых фур (в программе сосредоточена вся информация о грузе), разрабатывается структура цифровой платформы для всей транспортной отрасли. Здесь пока главной проблемой остается вопрос совместимости и взаимосвязи между российской системой и платформами других стран (и пока эта проблема не решена, что сводит усилия на нет).

Для единой транспортной цифровой системы необходимо создание не только глобального цифрового пространства, но и одинаковой логистической среды и создание единых правил, уверен Артем Деев. Вероятнее всего, полагает он, в течение ближайших 2-3 лет все же могут появиться «умные дороги» в наиболее развитых российских мегаполисах и их пригородах, а также на самых масштабных автотрассах страны. И только затем, постепенно, эта система должна распространиться по стране (но для этого прежде должна быть создана система просто хороших дорог с качественным покрытием, что есть далеко не везде).

Обратная сторона Луны?

Надо признать, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что это достаточно оригинальное и даже остроумное решение извечной проблемы «двух Д» (дураки и дороги), однако, увы, ничего, кроме горькой усмешки, оно пока что не вызывает. Создание сети умных дорог предполагает как минимум их наличие, а по их протяженности страна площадью 17,12 миллионов квадратных километров сопоставима с Японией с ее 377 тысячами.

Общая протяженность дорог в нашей стране (номинальных дорог, то есть нанесенных на карту, а не тех, по которым действительно может проехать автомобиль без применения спецтехники) составляет всего 1,5 млн км. Для сравнения в Китае это 4,8 млн, в Индии - 5,6 млн, в США — 6,7 млн. Единственный показатель, по которому наша страна в дорожном строительстве впереди планеты всей — это стоимость прокладки одного километра качественного дорожного покрытия: по данным Минтранса, стоимость строительства дорожного полотна первой категории (в основном это федеральные трассы) длиной 1 км составляет 53 млн рублей.

Не вдаваясь в подробности ценообразования и того, что львиная доля ценовых сговоров на торгах выявляется ФАС именно при определении подрядчиков в дорожном строительстве, можно сказать лишь то, что эти инвестиции из бюджетов всех уровней нужно каким-то образом компенсировать, отмечает Илья Жарский. Как правило это происходит путем установки везде, где это физически возможно, дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД, а также систем наподобие Платона на федеральных трассах.

Предложенную систему «умных дорог», полагает эксперт, следует отнести именно к этой категории, поскольку де-факто мы говорим о системе, которая будет фиксировать нарушения ПДД даже без использования дорожных камер и инспекторов ДПС. Например, система зафиксировала пешехода, а водитель его не пропустил. Этот факт система, надо полагать, тоже зафиксирует, а дальше на основании этих данных можно выписать ему штраф. Превысил скорость в слепой зоне камер — штраф, не соблюдаешь дистанцию - штраф, проехал на красный — штраф...

В целом ничего плохого в такой практике нет, поскольку побочным эффектом такой монетизации трафика является повышение безопасности дорожного движения, считает Илья Жарский. Однако, увы, далеко не факт, что рост интеллекта дорог приведет к их качественному и количественному росту.