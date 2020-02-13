ВТБ предложит клиентам экологически чистые банковские карты

Уже в самое ближайшее время банк ВТБ планирует полностью отказаться от пластиковых карт. По словам Анатолия Печатникова – заместителя президента-председателя правления ВТБ, вместо ластика для изготовления карт будет использоваться совершенно новый экологически чистый биоматериал.

Отмечается, что после того, как карты будет утилизирована, этот материал можно будет переработать без вреда для окружающей среды, передаёт агентство «Интерфакс».

Уже известно, что новые банковские карты будут изготавливаться из материала полилактида. Это возобновляемый биологический источник. Подчёркивается, что дебетовые и кредитные карты из него не будут уступать своим пластиковым аналогам.

Ещё одно очень важное новшество – в банке рассказали, что клиенты по своему желанию смогут сами выбирать, какую карту им получать – из пластика или из нового биоматериала. При этом те, кто откажется от пластика, получит от банка специальные поощрения, такие как повышенный кешбэк, бонусы, а также снижение процентной ставки для кредитных карт.