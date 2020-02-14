Вход/Регистрация Подписка

Банки теряют интерес к обналичке

Москва, 14.02.2020
За 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился почти вдвое. Снижается и вывод средств за рубеж.
#Деньги
#Банки
#Экономика
  • Банки теряют интерес к обналичке

Ольга Зиновская/ТАСС

Не те нынче объемы

По оценке Банка России, объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился почти в два раза. Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России (ассоциация «Россия») сообщил: «За 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза, со 176 до 95 млрд рублей. Объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза — с 1,2 трлн рублей до 721 млрд рублей, я сравниваю с прошлым годом. Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился незначительно, на 2%, но тем не менее остается на исторически низком уровне — около 64 млрд рублей», — передает Finmarket слова Дмитрия Скобелкина.

Государство планомерно борется с теневой экономикой, где «спрятаны» уход от налогов, оборот опасных активов, коррупция и просто бесконтрольность, напоминает генеральный директор инвестиционнной компании Bengala Investment Алексей Буянов. ЦБ и ранее преследовал обналичивание и банки, которые этому способствовали. Сокращение количества банков, автоматизация процессов, хорошая аналитика радикально улучшили результаты. Сам процесс похож на борьбу взломщиков и производителей замков и точно ведет к увеличению затратности для посягающего. Абсолютные цифры, конечно, пока весьма не маленькие, но факт, что ЦБ их может точно оценить, говорит о возможности окончательного контроля над явлением, полагает эксперт.

Сокращение объема обналичивания через банки в РФ связано, во-первых, с ужесточением «антиотмывочного» законодательства, а, во-вторых, с тем, что 90% кредитных учреждений на сегодняшний день используют автоматизированные инструменты выявления операций, лишенных экономического смысла, говорит Валерий Саркисов, адвокат АК «Судебный адвокат». Так, ст.6 ФЗ № 115 обязывает банки проверять все операции, сумма которых равна или превышает 600 тысяч рублей: если клиент не может подтвердить источник происхождения денег, то кредитное учреждение может «заморозить» операцию.

Учитывая то, что за неоднозначными транзакциями наблюдают ФНС и Росфинмониторинг, банки предпочитают «перестраховываться», тем более что за излишнюю бдительность они не несут ответственность. Конечно, указывает юрист, в таких условиях обнальщикам приходится переходить в небанковский сектор, действуя через рынки, автосалоны, микрофинансовые компании, фиктивные благотворительные организации. Полностью же искоренить рынок «черной обналички» невозможно, считает Валерий Саркисов, – по крайней мере, пока на данную услугу имеется спрос.

Офшоры держатся

Снижение обналичивания средств и вывода денег за рубеж связано с несколькими факторами, объясняет, в свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Правоохранительные органы и ЦБ РФ на протяжении последних лет действительно ведут планомерную совместную работу по выявлению различных «теневых» схем и ограничению таких возможностей с помощью принятия различных законодательных актов. Отмывание средств становится все менее выгодным, поэтому появляются другие схемы: если их сложнее контролировать.

Пик сомнительных операций пришелся на 2016 год – тогда вывод денежных средств по сомнительным операциям составил 1,4 трлн рублей, напоминает Павел Сигал. На сегодняшний день наименее быстрыми темпами сокращаются объемы средств, выведенные в офшорные юрисдикции (объем снизился в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом). Деофшоризация российского капитала в настоящий момент отстает по другим показателям борьбы с отмыванием средств и незаконным выводом за рубеж.

Так что, констатирует партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, повышение эффективности работы фискальных органов очень заметно как в России, так и в иностранных юрисдикциях. Поскольку операции по незаконному снятию наличных связаны с уклонением от уплаты налогов, сокращение таких операций следствие, в первую очередь, совершенствования системы по сбору налогов.

Также играет роль международное взаимодействие налоговых органов. Оно привело к сокращению наличного оборота во всем мире. В итоге бизнес приходит к пониманию, что работать с наличными невыгодно. Снижают интерес к наличным и банковские ограничения: высокие комиссии за снятие наличных, блокировка подозрительных операций. Поэтому в ближайшие годы, заключает юрист, неизбежно дальнейшее усиление контроля и ограничений операций по обналичиванию денег.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Акции в небесах, нефть на дне
      Мировые фондовые рынки решили, что вопрос коронавируса исчерпан, и на них опять царит оптимизм. Под давлением остается лишь нефть. Но на самом деле все должно быть наоборот
    2. Банкам умерят аппетит
      Кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях
    3. Финансовый сектор растет всемеро быстрее ВВП
      Реальные расходы бюджета выросли впервые после 2014 года Портфель ОФЗ у иностранцев достиг исторического максимума
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама