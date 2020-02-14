Банки теряют интерес к обналичке

Не те нынче объемы

По оценке Банка России, объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился почти в два раза. Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России (ассоциация «Россия») сообщил: «За 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза, со 176 до 95 млрд рублей. Объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза — с 1,2 трлн рублей до 721 млрд рублей, я сравниваю с прошлым годом. Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился незначительно, на 2%, но тем не менее остается на исторически низком уровне — около 64 млрд рублей», — передает Finmarket слова Дмитрия Скобелкина.

Государство планомерно борется с теневой экономикой, где «спрятаны» уход от налогов, оборот опасных активов, коррупция и просто бесконтрольность, напоминает генеральный директор инвестиционнной компании Bengala Investment Алексей Буянов. ЦБ и ранее преследовал обналичивание и банки, которые этому способствовали. Сокращение количества банков, автоматизация процессов, хорошая аналитика радикально улучшили результаты. Сам процесс похож на борьбу взломщиков и производителей замков и точно ведет к увеличению затратности для посягающего. Абсолютные цифры, конечно, пока весьма не маленькие, но факт, что ЦБ их может точно оценить, говорит о возможности окончательного контроля над явлением, полагает эксперт.

Сокращение объема обналичивания через банки в РФ связано, во-первых, с ужесточением «антиотмывочного» законодательства, а, во-вторых, с тем, что 90% кредитных учреждений на сегодняшний день используют автоматизированные инструменты выявления операций, лишенных экономического смысла, говорит Валерий Саркисов, адвокат АК «Судебный адвокат». Так, ст.6 ФЗ № 115 обязывает банки проверять все операции, сумма которых равна или превышает 600 тысяч рублей: если клиент не может подтвердить источник происхождения денег, то кредитное учреждение может «заморозить» операцию.

Учитывая то, что за неоднозначными транзакциями наблюдают ФНС и Росфинмониторинг, банки предпочитают «перестраховываться», тем более что за излишнюю бдительность они не несут ответственность. Конечно, указывает юрист, в таких условиях обнальщикам приходится переходить в небанковский сектор, действуя через рынки, автосалоны, микрофинансовые компании, фиктивные благотворительные организации. Полностью же искоренить рынок «черной обналички» невозможно, считает Валерий Саркисов, – по крайней мере, пока на данную услугу имеется спрос.

Офшоры держатся

Снижение обналичивания средств и вывода денег за рубеж связано с несколькими факторами, объясняет, в свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Правоохранительные органы и ЦБ РФ на протяжении последних лет действительно ведут планомерную совместную работу по выявлению различных «теневых» схем и ограничению таких возможностей с помощью принятия различных законодательных актов. Отмывание средств становится все менее выгодным, поэтому появляются другие схемы: если их сложнее контролировать.

Пик сомнительных операций пришелся на 2016 год – тогда вывод денежных средств по сомнительным операциям составил 1,4 трлн рублей, напоминает Павел Сигал. На сегодняшний день наименее быстрыми темпами сокращаются объемы средств, выведенные в офшорные юрисдикции (объем снизился в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом). Деофшоризация российского капитала в настоящий момент отстает по другим показателям борьбы с отмыванием средств и незаконным выводом за рубеж.

Так что, констатирует партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, повышение эффективности работы фискальных органов очень заметно как в России, так и в иностранных юрисдикциях. Поскольку операции по незаконному снятию наличных связаны с уклонением от уплаты налогов, сокращение таких операций следствие, в первую очередь, совершенствования системы по сбору налогов.

Также играет роль международное взаимодействие налоговых органов. Оно привело к сокращению наличного оборота во всем мире. В итоге бизнес приходит к пониманию, что работать с наличными невыгодно. Снижают интерес к наличным и банковские ограничения: высокие комиссии за снятие наличных, блокировка подозрительных операций. Поэтому в ближайшие годы, заключает юрист, неизбежно дальнейшее усиление контроля и ограничений операций по обналичиванию денег.