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Экономика еврозоны: самые медленные темпы развития за семь лет

Москва, 14.02.2020
#еврозона
  • Экономика еврозоны: самые медленные темпы развития за семь лет

EPA

После долгового кризиса семилетней давности экономика еврозоны еще никогда не развивалась такими низкими темпами, как сейчас.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, считают, что как экономика еврозоны, так и экономика Германии выросли в третьем и четвертом кварталах 2019 года всего лишь на 0,1%, то есть фактически стояли на месте. Это самые низкие темпы роста с начала 2013 г.

Особенно сильно подкачало в декабре, причем, очень неожиданно промышленное производство. В последнем месяце прошлого года также резко снизились ритейловые продажи – на 1,6% (самое резкое снижение за 10 лет).

Ряд экономистов боятся, что резкое падение промышленного производства и потребительских расходов снизят темпы развития экономики ФРГ и еврозоны ниже ноля.

Не удивительно, что аналитики в Société Générale снизили прогноз по четвертому кварталу для Германии до -0,3%, что уже позволяет говорить о приближении рецессии. Прогнозы на первый квартал 2020 г. были обнадеживающие, но в дело вмешался уханьский коронавирус. На Китай приходилось 7% всего немецкого экспорта. В 2018 г. Это было 2,8% от валового национального продукта (ВНП), очень похожего на ВВП, по данным МВФ.

«Вспышка коронавируса представляет существенный риск для ожидаемого восстановления глобальной экономики и бьет по надеждам на улучшение положения в китайской экономике,- объясняет главный экономист по Германии в Deutsche Bank Штефан Шнайдер.- Это особенно заметно по Германии, где слабый китайский спрос был важным драйвером снижения экспорта в 2019 году».

В Deutsche считают, что коронавирус уменьшит рост в первом квартале на 0,2%, что сделает вполне возможной техническую рецессию.

По мнению экономистов, произошедший на днях всплеск активности на рынках объясняется верой среди инвесторов в то, что если в экономике начнется кризис, то центробанки вступят в игру и облегчат монетарную политику,

«Промышленное производство снизилось, ожидания повышения процентной учетной ставки ЕЦБ выросли»,- объясняет Катарина Уттермоль, старший экономист по Европе в Allianz.

Следуюющее заседание правления ЕЦБ, на котором будет обсуждаться монетарная политика, должно состояться 12 марта. К этому дню главный европейский банк должен пересмотреть прогнозы по росту экономики и инфляции.

Аналитики ABN Amro прогнозируют, что ЕЦБ понизит ставку с -0,5% до -0,6% и увеличит объем выкупаемых гособлигаций с 20 до 40 млрд евро в месяц. Впрочем, в изменении ставки уверены далеко не все. Goldman Sachs, к примеру, считает, что ставка в течение всего года не изменится. Однако все эти выкладки грешат одним большим недостатком – они не учитывают воздействия коронавируса.

Так, китайский вирус считает очень важным фактором, например, Оливер Ракау, ведущий экономист по еврозоне в Oxford Economics, полагает, что это в корне неправильно и искажает реальную картину.

Несмотря на все мрачные новости экономисты считают, что имеются и причины для оптимизма. Бакау, к примеру, считает, что слабые цифры по промышленному производству частично можно объяснить странностями календаря, способствовавшими долгим праздникам.

Сильное падение цен на нефть и девальвация евро по отношению к американскому доллару должны помочь стимулировать экономическую активность.

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