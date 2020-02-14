Как выбрать матрас для людей с проблемами спины

Люди с проблемами спины часто испытывают затруднения при выборе матраса. Как выбрать наиболее подходящий матрас, чтобы наконец встать с утра отдохнувшим и полным сил? Не существует единого матраса, который был бы лучшим для всех. Чтобы выбрать модель, соответствующую вашим потребностям, обратите внимание на то, из чего сделано изделие.

Существует несколько типов матрасов, которые подходят для людей, имеющих проблемы со спиной.

1. Карманный формат

Тип пружин, используемых для изготовления матраса, будет иметь большое значение. При проблемах со спиной лучшим решением будут карманные пружины. Это связано с независимой работой каждой пружины и, следовательно, гибкостью изделия. Этот тип матраца идеально адаптируется к нашей фигуре и позволяет позвоночнику соответствовать анатомическим изгибам. Чем больше пружин в конструкции, тем лучше и точнее прилегание к корпусу.

2. Термоупругая пена

Этот тип пены называют пеной с памятью. Она активируется под воздействием давления и температуры тела. Это дает ощущение объятий и легкого погружения в пену. Благодаря этому он идеально адаптируется к телу, принимая его форму. Кроме того, он устраняет любое давление, так что тело расслабляется и отдыхает. Кроме этого, матрас из пены мемори подходит для людей с аллергическими реакциями. Это искусственный материал, поэтому в нем никогда не заведутся пылевые клещи. Соответственно, будет отсутствовать возбудитель аллергических реакций.

3. Латексная пена

Латекс - чрезвычайно эластичная пена, которая очень быстро реагирует на движение и изменение положения сна. Благодаря этому латексный матрас очень быстро приспосабливается к фигуре, обеспечивая адекватную поддержку и амортизацию. Это одна из немногих пен, которая обладает точечной эластичностью!

4. HR пена

Данный материал называется высокоэластичной пеной или холодной пеной. По своей работе он немного напоминает латекс, но в отличие от него он полностью синтетический. Этот тип пены очень гибкий, что гарантирует идеальную поддержку для тела. Это немного более дешевая альтернатива латексной пене.

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