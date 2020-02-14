Кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток за 15 минут в день

Снизить артериальное давление без помощи лекарственных препаратов возможно при помощи пешей прогулки продолжительностью 15 минут, рассказал практикующий кардиолог, руководитель центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Мартин Холле, который также является почетным членом научно совета Немецкого фонда сердца. Советами врач поделился в интервью с порталом «Focus».

Медик также назвал избыточный вес, отсутствие физических упражнений и несбалансированное питание главными причинами развития гипертонии.

«Если человек, страдающий от повышенного давления, каждый день будет преодолевать себя и совершать прогулку продолжительностью в 15 минут, то это гарантировано поможет снизить артериальное давление на 5 — 8 миллиметров», - рассказал Холле. При этом медик не рекомендует гипертоникам езду на велосипеде и бег. По его словам, лучше спокойно пройтись в своих возможностях, при ежедневных прогулках давление будет постепенно приходить в норму.

Вторым по значимости способом снижения давления кардиолог называет отказ от колбасы, хлеба и сыра в рационе. Данные продукты, по его словам, лучше заменить на овощи. Также медик напомнил и об ограничении количества соли, которая способствует повышению давления. Изменение рациона поможет снизить давление еще на 5 — 10 миллиметров ртутного столба, добавляет медик.