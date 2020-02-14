Карибский паспорт за инвестиции: почему покупка недвижимости лучший вариант?

Решение оформить второе гражданство нередко приходит в голову наших соотечественников, когда их окончательно достаёт бюрократическая волокита, связанная с оформлением очередной шенгенской визы. Получение европейского паспорта может занять у вас несколько лет, а в тех немногих европейских странах, где этот процесс максимально ускорен, к заявителю предъявляется масса дополнительных требований, включая самое главное – наличие на руках огромной денежной суммы для частично невозвратных инвестиций.

К счастью, существуют альтернативные варианты решения проблемы. Например, гражданство одного из многочисленных островных государств Карибского бассейна, имеющих соглашение о безвизовом режиме со странами ЕС. Тем более, что в этих юрисдикциях действуют правительственные программы, предлагающие карибский паспорт в обмен на инвестиции. Размер необходимых капиталовложений в островную экономику не идёт ни в какое сравнение с астрономическими суммами, необходимыми для того, чтобы стать гражданином Мальты или Кипра.

Дополнительным аргументом в пользу тропических островов будет их мягкий налоговый режим, выгодный как для физических лиц, так и для международных коммерческих компаний. Давайте подробнее рассмотрим программы получения карибского гражданства.

Как вернуть свои инвестиции на Карибах?

В рамках инвестиционных программ вам будет предложено несколько вариантов для вложения денежных средств, предполагающих невозвратные и возвратные инвестиции. Если вас не смущает первый вариант, то просто сделайте взнос в фонд развития экономики, уплатите сопутствующие сборы и наслаждайтесь вашим новым иммиграционным статусом в тропическом раю с налоговыми льготами.

Для тех, кто не привык вот так запросто раздавать свои деньги, существует другой способ. Директор по работе с клиентами компании Imperial & Legal Василий Клюев предлагает рассмотреть вариант приобретения островной недвижимости в качестве инвестиций. Дело в том, что так вы одним выстрелом убиваете сразу несколько зайцев:

Получаете «запасной аэродром» в тропическом раю, привлекающем туристов со всего света. Можете сдавать свою покупку в аренду, получая ежемесячный доход. Согласно действующим правилам, через несколько лет новоиспечённый гражданин имеет право продать свою недвижимость и вернуть вложенные деньги.

Чем отличаются программы получения карибского гражданства?

Наверняка большинство читателей имеют весьма туманные представления о Карибских островах. Поэтому им сложно представить, что каждая из 5 юрисдикций, обычно рекомендуемых иммиграционными адвокатами в качестве второй родины, несмотря на свой крохотный по нашим российским меркам размер, является отдельным государством со своей собственной программой привлечения инвесторов, а также своей собственной системой налогов и сборов. Возможно, вы уже слышали названия этих «налоговых гаваней»: Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Люсия.

Следовательно, условия, на которых будет покупаться недвижимость для получения карибского паспорта, также будут серьёзно отличаться в зависимости от острова. Чтобы помочь разобраться в вопросе подбора страны для инвестиционной иммиграции, мы составили сводную таблицу.

Инвестиции в карибскую недвижимость для получения гражданства

Во всех перечисленных в таблице юрисдикциях инвестиционная программа допускает оформление гражданства для всех членов семьи инвестора. Правда, в таком случае расходы на получение карибского паспорта вырастут, главным образом, за счёт невозвратных административных сборов.

Как выбрать оптимальный вариант?

Для получения однозначного ответа на вопрос специалисты в области иммиграции сначала советуют разобраться, какой параметр для вас важен. Если вам надо поскорее вернуть свои инвестиции, то покупка доли в отеле на Доминике или в Гренаде будет наиболее подходящим вариантом.

Приобретение доли в строящемся курортном комплексе удобно ещё и потому, что не требует лишних затрат. И у вас не будет болеть голова о поддержании в надлежащем виде своей недвижимости. Более того, управляющая компания будет вам регулярно перечислять доход от аренды и у вас будут огромные персональные скидки в случае личного посещения этого отеля или даже право бесплатного проживания в течение отпуска.

Если вы не готовы вкладываться в долевую собственность и вам нужна своя квартира, то минимальная стоимость покупаемой недвижимости перестаёт быть ключевым параметром. Ведь цена отдельных благоустроенных апартаментов в одобренном правительством жилом комплексе начинается от $350-400 тысяч. А значит, на передний план выйдет стоимость владения объектом – налог на собственность, страховка и всевозможные муниципальные сборы. Немаловажным становится также и расположение острова на карте и его защищённость от тропических ураганов.

Для того чтобы не наделать ошибок в выборе острова для инвестирования, вам потребуется профессиональная консультация специалистов, отлично разбирающихся в нюансах покупки и владения недвижимостью на Карибах. Компетентные юристы компании Imperial & Legal возьмут на себя поэтапное решение всех сопутствующих вопросов – от подбора недвижимости до оформления всех документов, необходимых для получения паспорта и планирования ваших налогов.