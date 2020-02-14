Компаниям из СНГ выгодно делать размещения облигаций в России - МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) планирует в 2020 году увеличить объёмы финансирования компаний из СНГ, в том числе белорусских. Об этом рассказали представители банка в ходе конференции Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь» в Минске.

«Успешные размещения облигаций Республики Беларусь и компании «Евроторг», организатором которого выступил МКБ, наглядно демонстрируют высокий интерес к качественному иностранному риску со стороны всех категорий российских инвесторов. Ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы при принятии инвестиционных решений: отрасль и положение в ней эмитента, масштабы бизнеса компании, уровень долговой нагрузки и наличие рейтинга от российского агентства», - сказал начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.

По словам Ермолкина, иностранному эмитенту достаточно комфортно организовать размещение в России по российскому праву. Это «ничем не тяжелее, чем евробондовые истории, а с точки зрения инфраструктурных затрат – существенно дешевле». Он отметил, что на иностранного эмитента, так же, как и на российского, распространяются требования законодательства о раскрытии информации, однако, если эмитентом является SPV, а поручительство оформлено внешней офертой, то фактическое раскрытие информации минимально. Если иностранный эмитент уже осуществляет соответствующее раскрытие у себя в стране, то в России в определенных случаях, он сможет делать это по упрощенной схеме.

МКБ активно работает на белорусском корпоративном рынке. В настоящий момент в банке развита услуга факторинга как импортного, так и экспортного. Его развитию способствует значительный товарооборот между Белоруссией и Россией. МКБ реализует различные виды международного факторинга как с прямым риском на дебитора, так и с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию FCI.

«Мы готовы работать напрямую с любым из крупнейших белорусских банков, а также с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию. Более того, МКБ предлагает обширный набор решений субсидированного финансирования для белорусских компаний, импортирующих российские товары, и во многом берет все финансовые риски на себя», - прокомментировал управляющий директор по продажам дирекции международного бизнеса МКБ Ренат Ганеев.