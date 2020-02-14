Курс доллара: рубль снова переключился на внешний негатив

В четверг, 13 февраля, курс рубля просел к доллару и евро на новостях о значительном росте числа зараженных китайским коронавирусом.

Напомним, накануне стало известно, что в провинции Хубэй, где началась вспышка этого смертельного недуга за сутки количество зараженных увеличилось сразу на 15 тыс. человек. Таким образом, на данный момент зафиксировано уже более 60 тыс. случаев инфицирования этой страшной болезнью. При этом от Covid-19 COVID-19 только за среду скончались 242 пациента, а общее количество умерших за всё время составило 1 368 человек.

Такие новости негативно сказалась на интересе рынков к риску, к которым относится и рубль. Кроме того, стала дешеветь нефть. Всё это привело к тому, что рубль вчера стал терять свои позиции как к курсу доллара, так и к евро. Хотя к вечеру четверга нацвалюта немного всё-таки восстановилась, благодаря перешедшей к росту нефти.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 63,47 руб., что на 25,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро – 68,84 руб., подорожав за сутки на 9 коп.

Роман Фролов из Совкомбанка считает, что коррекция вниз, которая наблюдалась на большинстве мировых площадках почти весь вчерашний день, действительно была вызвана новостью о росте числа заражённых китайским коронавирусом. Кроме того, по его мнению, продолжающийся глобальный рост доллара вообще не оставил шансов и курсу рубля.

«Весь вчерашний день пара доллар-рубль провела под очень серьёзным прессом. И только к вечеру рублю удалось немного отыграть потери, вернувшись к отметке в 63,50. При этом, по моему мнению, у нацвалюты фундаментально неплохие шансы на укрепление. И это даже несмотря на поступающий внешний негатив. Поэтому в краткосрочной перспективе, рискну предположить, доллару вряд ли удастся пробить отметку в 64,00 руб.», – подчеркнул Фролов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также считает, что в четверг после оптимизма последних дней валютные площадки вновь захлестнула ужасная паника на фоне новостей из Китая.

«Осознание того, что Поднебесная никак не может справиться с коронавирусом, а это в свою очередь сильно сказывается как на китайкой, так и на мировой экономике, влияет на настроении инвесторов. Как итог – бегство от риска, которое вчера оказалось сильнее роста цен на нефть. При этом рубль падал к доллару и евро наряду со всеми остальными валютами EM. Для рубля же помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором оставалось и снижение цен на нефть. Впрочем, ближе к вечеру «чёрное золото» немного развернулось в цене, что позволило рублю обновить дневной максимум», – пояснил эксперт.

Он также прогнозирует, что сегодня внимание глобальных инвесторов временно сместится в сторону экономических данных из-за океана – в США ожидается публикация важной статистики по инфляции, потребительскому сектору и промышленному производству.

«Однако велика вероятность, что эти данные лишь усилят глобальные покупки доллара. Дело в том, что американская валюта находится сейчас в хорошей форме и пока вряд ли почувствует на себе последствия замедления китайской и мировой экономики, что поддержит доллар, и соответственно ослабит рубль и другие валюты EM», – резюмировал он.

Как предположил Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» в ближайшей перспективе волатильность курса рубля будет оставаться высокой, а доллар вероятно продолжит торговаться в диапазоне 63,00-64,00 руб. за рубль.

Между тем Олег Кочетков из МТС Банка подчеркнул, что рынок вполне ожидаемо быстро отыграл новость про Сбербанк и сосредоточился на негативном внешнем фоне.

Напомним, что еще вчера курс продажи доллара составлял: