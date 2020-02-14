Лечение в Израиле - цены 2020 года

В последние годы наблюдается быстрое развитие въездного медицинского туризма в Израиль, благодаря возросшему спросу на медицинские услуги в Израиле среди граждан России, Украины и других стран бывшего Советского Союза (около 50% всех прибывающих) и арабских стран (в том числе тех, которые не имеют официальных дипломатические отношения) и Африка. Тем не менее, значительную часть составляют люди из Западной Европы и Северной Америки. Общее число людей, ежегодно приезжающих в Израиль для прохождения различных операций и процедур, оценивается в 30 000 человек. При этом лечение в Израиле цены приятно удивят многих своей доступностью.



Услуги, предоставляемые в Израиле гражданам других стран в рамках медицинского туризма, включают гематоонкологическую, общую хирургию, нейрохирургическую и ЛОР-хирургию, операции на сердце и грудной клетке, трансплантацию костного мозга, пластическую хирургию, лечение диабета и кожных заболеваний и посттравматическую реабилитацию. Особый вид медицинского туризма - это прибытие на Мертвое море, известное своими уникальными преимуществами при лечении кожных заболеваний.



Въездной медицинский туризм обычно осуществляется через одно из нескольких десятков агентств, специализирующихся в этой области, с комиссией агентства, варьирующейся от 10% до 15%. Большинство агентств связаны с Израильской ассоциацией медицинского туризма.

Доход от медицинского туризма

Годовой доход от въездного медицинского туризма оценивается в сотни миллионов шекелей и демонстрирует устойчивую и быструю тенденцию к росту. К тому же в стране есть десятки небольших частных клиник, процедурных кабинетов и терапевтических центров, а также крупных государственных и государственных медицинских больниц и комплексов (принадлежащих одному из четырех национальных больничных фондов) и частных, таких как: Медицинский центр Сиба в Рамат-Гане, Медицинский центр им. Раввин (Бейлинсон) в Петах-Тикве, Медицинский центр Сураски (Ихилов) в Тель-Авиве, Медицинский центр Сорока в Беер-Шеве, Медицинский центр Рамбам в Хайфе, Больница Хадас в Иерусалиме (пионер в Израиле), Медицинский центр Асаф ха-Рофе в Beer Jaakow, медицинский центр Ассута в Тель-Авиве, медицинский центр Герцеговина и медицинский центр Вольфсон в Холоне.



Примечание: единственная частная больница, которая опубликовала свои доходы от медицинского туризма в 2012 году, - это Иерусалимская Хадаса. Они составили 108 миллионов латов.



Также следует отметить, что доходы от въездного медицинского туризма должны включать доходы, полученные благодаря прибытию сопровождающих лиц вместе с пациентом, который в конечном итоге использует различные услуги, связанные со своим пребыванием в Израиле, включая перелеты, транспорт, проживание в гостинице, питание и другие услуги (например, услуги переводчиков, необходимые для правильного общения с пациентами, услуги рекламных агентств, дизайнеров сайтов, посвященных медицинскому туризму и т. д.). Въездной медицинский туризм становится все более важной отраслью экспорта израильских услуг.



Выездной медицинский туризм из Израиля почти исключительно ограничен особыми видами лечебных поездок, которые представляют собой поездки в санатории. К тому же в Израиле нет статистики, которая могла бы более точно определить количество и направления таких поездок. Можно только сказать, что число людей, выезжающих из Израиля в зарубежные санатории, составляет несколько тысяч человек в год, в основном пожилые люди. Основными направлениями таких поездок являются Чешская Республика, Словакия, Польша, Румыния и Венгрия, и выбор этих стран связан как с относительно низким уровнем цен при сохранении хороших стандартов лечения и обслуживания, так и с так называемыми «Сентиментальный туризм» основан на поездках в страны происхождения.

Сколько стоит лечение в Израиле?

Средняя стоимость лечения в Израиле колеблется в зависимости от заболевания. Например, курс химиотерапии от рака будет стоить около 10 тысяч долларов.

Новые методы лечения в Израиле

NanoKnife (нано-нож)

Это современный и малоинвазивный метод уничтожения раковых клеток с помощью электричества высокого напряжения. Аппарат Nanoknife реагирует с электрическим током в виде микросекундных импульсов высокого напряжения и убивает раковые клетки.

HIFU лечение

Здесь используется ультразвук. За последние несколько лет уроонкология Израиля достигла значительных успехов в лечении различных заболеваний предстательной железы.

Гамма-нож для лечения опухолей головного мозга

Технология стереотаксической лучевой терапии с использованием Гамма-ножа успешно используется в нейрохирургическом лечении опухолей головного мозга в качестве альтернативы классической хирургии.

Комбинированное лечение

Современное лечение онкологии требует использования комбинированной терапии, включая (в различных комбинациях и последовательностях) хирургическое вмешательство, системные методы и лучевую терапию.



Комбинированная терапия в онкологии основана на двух ключевых стратегиях. Первым из них является последовательное лечение, при котором отдельные методы применяются последовательно.

Первоначальное последовательное лечение (индукционное, неоадъювантное): предоперационная химиотерапия или лучевая терапия или системное лечение до облучения.

Дополнительное (адъювантное) последовательное лечение: послеоперационная лучевая терапия или системное лечение, используемое после облучения или операции. Вторая стратегия комбинированного лечения в онкологии - это одновременное лечение. Она включает в себя одновременное сочетание различных методов лечения рака, например, интраоперационного облучения, периоперационной химиотерапии, системного лечения, применяемого одновременно с облучением (радиохимиотерапия).

Подробнее о стоимости лечения в клиниках Израиля.