Лукашенко заявил, что Москва намекала на присоединение Белоруссии к России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что от российского руководства регулярно звучат намёки на возможность присоединения республики к России в обмен на единые цены на энергоносители.

Однако он подчеркнул, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути, передаёт госагентство БелТА.

При этом Лукашенко рассказал об интеграции республики с Россией. Он пояснил, что страны, в частности, продолжают сотрудничество по дорожным картам.

«Но ещё раз хочу Вас заверить, что создание каких-либо наднациональных органов не обсуждается. Но по интеграции работа продолжится. И с этом нет вообще ничего плохого», – резюмировал президент Белоруссии.