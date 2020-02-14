Почему Россия не выходит из сделки ОПЕК+

Ситуация на мировом рынке нефти остается крайне нестабильной. Соглашение ОПЕК+ уже не представляется рынку «волшебной таблеткой», тем более что побочные эффекты становятся все очевиднее: крупнейшие добывающие регионы вынуждены сдерживать развитие перспективных проектов не только под прессом секционного давления, но и под гнетом действующих ограничений. Одновременно другие страны, в первую очередь США, активно наращивают добычу. Это уже нарушило баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Однако вопреки здравому смыслу, Россия все еще медлит с выходом из соглашения. Но в этой, казалось бы, всестороннее проигрышной для российского ТЭКа ситуации, есть и свои бенефициары.

Нефтяной рынок переживает непростые времена: рублевая цена российской нефти Urals прочно закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум. Практически непрерывное падение котировок продолжается уже несколько недель подряд. Меньше чем за месяц российское сырье потеряло в цене почти 14%.

Основная причина обвала цен — нервозность инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. По данным агентства Bloomberg, объем нефтепереработки на китайских НПЗ снизился на 15% по сравнению с периодом до вспышки вируса.

Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам двухдневной встречи рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, продлив сделку еще на один квартал. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

Очередной раунд переговоров с нефтяными компаниями состоялся на днях у министра энергетики Александра Новака. Участвовали все нефтяники и руководитель частной газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Большинство нефтяников выступили за продление соглашения еще на три месяца, рассказал журналистам первый вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов.

Однако нефтяным компаниям, и прежде всего тем, кто активно развивает добычу и делает ставку на новые проекты, сделка ОПЕК+ — как кость в горле. Речь идет о «Роснефти» и «Газпром нефти». Из-за соглашения уже был перенесен ввод в эксплуатацию Русского и Юрубчено-Тохомского месторождений, сдвинулись сроки по проектам Таас-Юрях, Тагульское и Куюмбинское (последнее – СП «Роснефти» с «Газпром нефтью»).

«Даже в случае, если будет решено еще сократить добычу, «Газпром нефть» сможет показать рост», — уверял зампредправления «Газпром нефти» Вадим Яковлев. Однако по данным ЦДУ ТЭК, добыча «Газпром нефти» по итогам года упала на 0,9%. При этом в декабре компания стала лидером по сокращению объемов добычи среди всех нефтяных холдингов, снизив производство сразу на 4%.

У «Роснефти» ситуация лучше: «Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, определенное снижение цен на нефть <…> итоги производственной деятельности остаются позитивными,— докладывал на днях президенту Владимиру Путину глава «Роснефти» Игорь Сечин, — Объём добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года — это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте)».

«Роснефть» — единственная из всех нефтяных компаний, кто выступает против сделки ОПЕК+. Компания неоднократно заявляла, что соглашение с картелем является стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли, поскольку создает преференции для американской сланцевой нефти.

С 2007 года добыча нефти в России выросла лишь на 10%, тогда как в США, Бразилии и Ираке – на 87%, 50% и 111% соответственно. При этом потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, перестраивают логистические цепочки. В 1990 г. доля российской нефти на мировом рынке составляла 16,3%, а сейчас только 12%.

В рамках ОПЕК+ страны-участницы соглашения урезали производство в целом с 32,4 миллиона баррелей в день до 30 миллионов. В результате удалось стабилизировать цены, но общая рыночная доля снизилась с 33,6% до исторического минимума — 28,5%. Все это досталось США, поднявшим добычу на четыре миллиона баррелей в сутки, в результате чего экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт (страна стала нетто-экспортером).

При этом новые заявления картеля о грядущих сокращениях добычи рынки уже не впечатляют: с начала года brent потерял примерно четверть цены, которая в несколько этапов скатилась с 70,2 до 53 долларов за баррель. «Попытки регулировать рынок путем манипуляций с предложением нефти попросту перестали работать. Нефти из разных источников — начиная с американских сланцевых проектов и кончая новыми открытиями у берегов Бразилии и Африканского континента — стало так много, что даже крупные «пробои» в снабжении оказывают очень слабое воздействие на цены. Почти полностью прекращают экспорт Иран, Ливия и Венесуэла, вспыхивают военные конфликты в зонах традиционной нефтедобычи — а цена фьючерсов подпрыгнет раз-другой и вновь вернется на стабильный уровень. На рынке воцарились не продавцы, а покупатели»,— так считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

По данным агентства Rystad Energy, общее увеличение поставок из не входящих в ОПЕК стран в этом году достигнет 2,3 миллиона баррелей в сутки — максимум с 1978 года. Стремление компенсировать такой объем за счет снижения собственной добычи чревато для стран-участниц соглашения серьезными финансовыми потерями, считают аналитики.

Впрочем, у этой ситуации есть и бенефициары: так, правильно воспользоваться рыночной конъюнктурой сумел «Новатэк». Большая часть контрактов компании привязана к нефтяной корзине, что позволяет ей продавать СПГ со значительной премией к спотовым ценам, пробившим в настоящее время все исторические минимумы. Выход из соглашения с ОПЕК отпустит нефтяные цены и на фоне переизбытка предложения они, скорее всего, пойдут вниз, что повлечет за собой и снижение стоимости контрактов «Новатэка».

Глава компании Леонид Михельсон не скрывает своей удовлетворенности сделкой с картелем. «Мы небольшое количество добываем — 10 миллионов тонн жидких углеводородов. Конечно, нас радует продление этого соглашения, считаем, что у нас инвестиционных возможностей в связи с этим соглашением будет больше», — признавал он.

Тем не менее, в экспертном сообществе продление сделки ОПЕК+ вызывает всё больше критических замечаний.

«Для России сейчас хороший момент, чтобы выйти из соглашения: переизбыток предложения сложился в настоящее время только в сегменте легкой нефти — ее добывают практически все члены ОПЕК и крупнейшие неприсоединившиеся нефтеэкспортеры, включая США, Норвегию, Бразилию и Мексику. А вот с тяжелой, сернистой нефтью ситуация прямо противоположная. После того как из-за американских санкций практически прекратились поставки из Ирана и Венесуэлы, в этом сегменте рынка образовался дефицит. Поэтому сейчас главный и практически единственный поставщик тяжелых сортов — Россия», такое соображение высказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Но росту добычи мешает соглашение ОПЕК+. Несмотря на объективные предпосылки, Москва медлит с принятием решения по сделке.